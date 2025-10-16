Dance&Draw, suoni e colori si intrecciano alla sala teatro Il Momento di Empoli

Il progetto “HUGO – Luci accese nella città” prosegue con una proposta musicale e di live painting alla sala teatro Il Momento di Empoli (via del Giglio, 59), domani, venerdì 17 ottobre 2025, a partire dalle 21, l’ingresso è libero.

L’assessora alla Sicurezza e l’assessore alla Cultura del Comune di Empoli hanno spiegato che questa bellissima iniziativa è tutta rivolta ai ragazzi e alle ragazze, che riunirà cantanti e artisti con culture e stili differenti, con l'obiettivo di migliorare il dialogo e le relazioni di comunità. Un evento di rigenerazione urbana innovativo, possibile grazie al finanziamento di Regione Toscana e che segue le tante attività realizzate in questo mese in piazza Madonna della Quiete, diventata un laboratorio in cui fare sport, leggere, suonare, disegnare, scambiarsi abiti.

È l'ultimo appuntamento di ottobre in attesa della presentazione del lavoro degli artisti selezionati dal curatore Sergio Risaliti per via Spartaco Lavagnini e piazza Madonna della Quiete

Entriamo nel merito dell’iniziativa. Il titolo “Dance&Draw”: saranno presenti i cantanti Elisabetta Armani e Nicola Lucchesi, con il nome d'arte "IRIS-UnoInDuo"; il cantante rap Tcrest; il cantante indie-pop Cosimo Caparrini (alias Sick Chapa); il musicista reggae Humer_Ras; il cantante rap Snoff Valerio.

A cornice delle esibizioni musicali, un'esposizione artistica che racconterà il tema dell’inclusione sociale e un live painting, attività che accompagnerà la serata a cura del collettivo Le Vanvere. Ai partecipanti sarà offerto un buono per una bevuta e ci sarà anche qualcos’altro da scoprire!

L'evento rientra nel progetto realizzato dalla cooperativa Cepiss e finanziato dall’Unione Europea, dalla Regione Toscana e dal Comune di Empoli nell’ambito del programma nazionale Coesione Italia 21-27.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa