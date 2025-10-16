Donate poltrone letto alla Pediatria e alla Chirurgia pediatrica

Bel gesto di generosità per la Pediatria e per la Chirurgia pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, alle quali sono state donate cinque poltrone letto, che saranno a disposizione dei genitori per poter riposare accanto ai figli durante il loro ricovero. La Pubblica Assistenza Montagnola Senese, grazie al lavoro delle donne del mercatino della sezione di Rosia, ha donato tre poltrone letto. Una poltrona è stata donata dall’Associazione Insieme per i bambini, che opera a supporto della Pediatria, mentre un’altra poltrona è stata donata alla Chirurgia pediatrica in memoria di Fiorenza Rossi dalla famiglia. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato i due direttori dei reparti, Salvatore Grosso e Francesco Molinaro, la direttrice sanitaria Maria De Marco e il personale delle due unità operative, che hanno accolto i volontari della Pubblica Assistenza Montagnola Senese, la presidente dell’Associazione Insieme per i bambini Maddalena Cioni e la figlia di Fiorenza Rossi, ringraziando per il prezioso gesto di generosità.

Fonte: Aou Siena