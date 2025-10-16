Due aggressioni e vandalismi sul TPL di Firenze: i sindacati scrivono ancora a sindaca e Prefettura

Altri due episodi di aggressioni e vandalismi sui mezzi pubblici fiorentini. I sindacati tornano a scrivere a prefettura e sindaca: “Cosa dobbiamo aspettare ancora per mettere in campo azioni coordinate e di sistema?” Da mesi il protocollo con misure precise per il miglioramento della sicurezza del TPL fiorentino, elaborato dai sindacati e condiviso dalle aziende, attende la sottoscrizione e l'impegno all'attuazione delle istituzioni.

Ecco il testo della lettera aperta inviata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal di Firenze

Alla Prefettura di Firenze

Alla Sindaca di Firenze

E p.c. Ad Autolinee Toscane Spa

A Gest Spa

Agli Organi di Informazione

Alle lavoratrici e ai lavoratori

Chiedere sicurezza è un problema?

Le scriventi OO.SS., da mesi a questa parte, hanno utilizzato tutti i canali disponibili formali ed informali, scritti e verbali, per sensibilizzare i soggetti in indirizzo di fronte alla situazione che vivono troppo spesso i lavoratori e i passeggeri dei trasporti pubblici. In maniera responsabile e aperta al dialogo, le OO.SS. hanno partecipato agli incontri cercando soluzioni e portando le esperienze dei lavoratori al tavolo al fine di approntare soluzioni adatte a migliorare la sicurezza. Le stesse OO.SS., nello scorso aprile, hanno elaborato un progetto di protocollo per il miglioramento della sicurezza del TPL fiorentino, costruito sull’esperienza dei conducenti e incentrato su una serie di azioni atte a diminuire i rischi, perseguire i colpevoli e seguire il lavoratore aggredito. Il suddetto protocollo ha trovato la piena collaborazione delle aziende che hanno accettato di andare alla sottoscrizione e a fare quanto necessario; la medesima cosa non si può dire purtroppo delle Istituzioni che, sollecitate più volte, hanno mostrato interesse e condivisione degli obiettivi ma senza concretizzare con la sottoscrizione dello stesso.

Oggi siamo di fronte agli ennesimi episodi di vandalismo verso il mezzo, disturbo dei passeggeri durante il viaggio e aggressione verbale del conducente. Cosa dobbiamo aspettare ancora per mettere in campo una serie di azioni coordinate e di sistema, che coinvolgano le Istituzioni, le aziende e i lavoratori tutti insieme? Il protocollo che abbiamo proposto si prefigge proprio questo!

Il primo episodio in questione è accaduto su una corsa notturna della linea 57, tra le ore 23 e le 24 di domenica sera, da parte di un gruppo di ragazzi esagitati che hanno imperversato sull’autobus da Piazza Puccini, passando per il capolinea di Viale Belfiore dove hanno messo in seria difficoltà anche il personale del nuovo Social Hub e poi fino al capolinea opposto di Calenzano dove, una volta scesi dal bus hanno dato il meglio di sé mettendosi di fronte al bus per impedirgli di ripartire, spaccando uno specchietto, gridando di tutto verso l’autista. L’autista ha dovuto chiamare i Carabinieri e ha sporto denuncia per l’accaduto. Questo “simpatico” gruppetto è formato da clientela conosciuta, pertanto gli autisti del gruppo notti come dovranno comportarsi quando se lo ritroveranno ancora di fronte? Ieri è successa più o meno la stessa cosa a una collega autista (terrorizzata) sulla linea 31 con un vetro laterale spaccato… ma vogliamo citare le offese e le situazioni di rischio che vengono vissute ogni giorno per gli eccessivi ritardi accumulati sulle linee per il traffico cittadino? Potremmo raccontare decine e decine di episodi che non possono davvero essere considerati normali. Non siamo disposti ad aspettare il caso limite che poi indigna tutti!

Fino adesso queste OO.SS. hanno dimostrato senso di responsabilità, ferma volontà di trovare soluzioni e hanno cercato di evitare di attivare quanto previsto dalla legge 146/90. Chiediamo ancora una volta di sottoscrivere il protocollo sulla sicurezza con le aziende e con il coinvolgimento delle Istituzioni in indirizzo, con le modifiche che riterranno necessarie e con l’apporto che riterranno necessario.

La nostra richiesta di sicurezza può essere davvero un problema?

Responsabili Territoriali Firenze

FILT-CGIL - FIT-CISL - UILTRASPORTI - FAISA-CISAL

