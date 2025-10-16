Enel consegna a UniPi la 'carota' del pozzo più caldo del mondo

È stato il carotaggio del pozzo geotermico che ha raggiunto le più alte temperature in Europa continentale, oltre i 500°C, e adesso un campione si trova esposto presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, in via Santa Maria a Pisa. Un’iniziativa che è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Dipartimento stesso, Enel Green Power e CNR.

La carota risale alle operazioni di perforazione del pozzo denominato Venelle 2, in località Lago nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo (provincia di Grosseto), inizialmente perforato nel 2006 e poi selezionato nel 2015 per il progetto Europeo finanziato “Descramble”, il cui obiettivo era di dimostrare la possibilità di perforare in sicurezza ambienti geotermici ad elevata temperatura, raggiungendo l’orizzonte K, noto in campo scientifico come sede potenziale di condizioni termiche elevate e non investigate prima nell’attività geotermica. La progettualità, che aveva l’obiettivo scientifico di sviluppare e testare nuovi materiali e metodi per la perforazione, ha dato risultati soddisfacenti in linea con le finalità del progetto.

Per ricordare questo particolare primato Enel Green Power, Università di Pisa e CNR, che collaborano sulle frontiere della ricerca e dell’innovazione nel settore geotermico, hanno voluto ‘immortalare’ la carota di Venelle 2 in una teca dedicata, con pannelli illustrativi, campioni delle rocce profonde di Larderello insieme alle capsule d’oro, servite nella tecnica innovativa di misura della temperatura nel pozzo pari a 515-520°C. Il tutto è ubicato nel corridoio espositivo del piano terra del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, dove già si trovano esposti numerosi campioni di minerali e rocce che descrivono la storia geologica della Toscana e la sua ricchezza di risorse naturali.

Questo nuovo ‘pezzo da collezione’, a disposizione di studenti e del pubblico, è stato inaugurato nei giorni scorsi presso il Dipartimento con un momento celebrativo ed il convegno “Il calore della Terra”, a cui sono intervenuti il prorettore vicario dell’Università di Pisa Giuseppe Iannaccone, il direttore del Dipartimento di Scienze della Terra Giovanni Zanchetta, il geologo del team Centro di Eccellenza Geotermico di Enel Green Power Geoffrey Giudetti, il dott. Giovanni Ruggieri dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR e la dottoranda con indirizzo geotermico dell’Università di Pisa Evelina Dallara.

Un momento di approfondimento importante che conferma l’eccellenza della geotermia toscana in tutta la sua filiera, da quella della ricerca scientifica fino alla produzione. A Larderello e in Toscana, infatti, Enel Green Power gestisce il più antico e allo stesso tempo innovativo complesso geotermico del mondo, che conta 34 centrali geotermoelettriche, per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Siena e Grosseto. I quasi 6 miliardi di KWh prodotti annualmente, oltre a soddisfare più del 30% del fabbisogno elettrico regionale e a rappresentare il 70% delle rinnovabili prodotte in Toscana, forniscono calore utile a riscaldare 13 mila utenze residenziali, aziende ed esercizi commerciali, oltre a 26 ettari di serre, e contribuiscono ad alimentare un’importante filiera artigianale, agroalimentare e turistica con oltre 60 mila visite annue.

Fonte: Enel - ufficio stampa

Notizie correlate