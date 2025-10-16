Fiocchetti Rosa, una serata a Castelfranco sulla prevenzione

Ottobre diventa “Rosa” anche a Castelfranco di Sotto, con una serie di iniziative sul tema del tumore al seno. Un problema importante la cui principale forma di contrasto all'insorgenza della malattia è la prevenzione e la diagnosi precoce. Per sensibilizzare su questi argomenti il comune di Castelfranco di Sotto ha patrocinato le iniziative promosse dalla locale Pubblica Assistenza Vita odv.

Il primo appuntamento si svolgerà al Teatro della Compagnia, dove venerdì 17 alle 21, si terrà un incontro dal titolo “Fiocchetti Rosa”. La serata si aprirà con il saluto istituzionale del sindaco Fabio Mini e dell'assessore alle politiche sociali Filomena De Donato. A introdurre l'iniziativa poi sarà l'associazione Astro. Dopo partirà la serata teatrale vera e propria che sarà caratterizzata dalla lettura di vari testi teatrali, in cui si affronta il tema del tumore al seno da vari punti di vita: quello di un medico, quello della paziente, quello della figlia della paziente per dirne alcune. Durante la serata poi verrà presentato il libro di Eleonora Viviani “L'oro del Kintsugi, diario di bordo di una sconfitta e di una rinascita”. La serata continuerà con la lettura di altri monologhi che continueranno ad affrontare il tema del tumore al seno da vari punti di vista. L'evento sarà replicato il 23 ottobre alle 21 alle Croce Bianca di Orentano.

Gli eventi continueranno il 28 e il 29 ottobre, primo appuntamento alla Pubblica assistenza Vita di Castelfranco e il secondo alla Croce Bianca di Orentano, dove alle 15 nella due giornate si svolgerà l'incontro sul tema La prevenzione e la diagnosi del tumore delle mammella. A seguire, in entrambi gli eventi sarà possibile effettuare visite gratuite senologiche con il dottor Stefano Atzori radiologo senologo dell'ospedale di Pontedera e Volterra.

“Abbiamo patrocinato questa iniziativa - ha detto il sindaco Fabio Mini – perché questo è un tema importante per la comunità: i dati statistici dicono che questa patologia colpisce in modo trasversale tutte le donne. La prima cosa da fare per sconfiggere la malattia è la prevenzione e la diagnosi precoce. Queste due attività però si possono attuare solo se si conoscono e si ha consapevolezza. Quindi ben vengano tutte queste iniziative informative e diagnostiche che sosteniamo e sosterremo nell'interesse e nel rispetto delle nostre madri, delle nostre sorelle, delle nostre mogli, delle nostre figlie”.

L'assessore alle politiche sociali, Filomena De Donato ha sottolineato: “Non possiamo non impegnarci in queste forme di prevenzione. In questa malattia non basta prevenire in senso clinico, ma c'è sempre più bisogno di una cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, attività fondamentali per curare la malattia e limitare l'insorgenza. Questa purtroppo è una malattia che colpisce tutte le donne, quindi siete tutte invitate a venire a teatro e poi agli appuntamenti con il dottor Stefano Atzori”.

