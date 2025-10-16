Fondo affitti 2025 Empolese Valdelsa, è stata pubblicata la graduatoria definitiva

Attualità Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

Da oggi, giovedì 16 ottobre 2025, sul sito dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa è pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione Fondo Affitti anno 2025.

Resterà pubblicata sul sito web dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa per 15 giorni.

Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Sportello Sociale del Comune di residenza.

Coloro che risultano presenti nella graduatoria definitiva degli ammessi devono presentare all’ufficio sportello sociale/casa del proprio Comune di residenza, entro e non oltre il 15 febbraio 2026, copia delle ricevute di pagamento o una dichiarazione rilasciata dal locatore per il canone di locazione riscosso nell’anno 2025.

Fonte: UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA

Notizie correlate

Toscana
Attualità
13 Ottobre 2025

Sciopero generale del 17 ottobre, garantiti i servizi essenziali di Plures ALIA

Plures Alia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i dipendenti per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre. In considerazione di [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
13 Ottobre 2025

Torneo di calcio balilla Play4Fun: il 17 ottobre la finalissima

Venerdì 17 ottobre il Circolo Arci Il Progresso di Montelupo ospiterà la finale del Torneo di Calcio Balilla Play4Fun, organizzato nell’ambito dell’omonimo progetto tra 8 circoli appartenenti ai Comitati Arci [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
9 Ottobre 2025

Nuovi spazi di lettura, letture ad alta voce e formazione nell'Empolese: ecco 'Scintille'

Favorire la lettura di qualità per bambini e bambine, coinvolgendo genitori e comunità. Al via 'Scintille per l'infanzia', il progetto che mette a disposizione risorse educative e strumenti culturali per sostenere lo [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina