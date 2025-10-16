Fondo affitti 2025 Empolese Valdelsa, è stata pubblicata la graduatoria definitiva

Da oggi, giovedì 16 ottobre 2025, sul sito dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa è pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione Fondo Affitti anno 2025.
Resterà pubblicata sul sito web dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa per 15 giorni.
Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Sportello Sociale del Comune di residenza.
Coloro che risultano presenti nella graduatoria definitiva degli ammessi devono presentare all’ufficio sportello sociale/casa del proprio Comune di residenza, entro e non oltre il 15 febbraio 2026, copia delle ricevute di pagamento o una dichiarazione rilasciata dal locatore per il canone di locazione riscosso nell’anno 2025.
Fonte: UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA
