Giani: "Con i 5 Stelle buon rapporto, ora al lavoro sul programma di governo"

"La dialettica all’interno dei partiti sul piano nazionale è più che comprensibile, ma io la guardo con assoluto distacco". Così Eugenio Giani, presidente rieletto della Regione Toscana, ha commentato il clima politico nazionale e il rapporto con il Movimento 5 Stelle, a margine degli Stati Generali della Cultura 2025 che si sono tenuti oggi a Firenze.

"Per me quello che conta – ha aggiunto – sono gli interlocutori, ovvero il segretario nazionale e gli esponenti locali, e con loro io ritengo di impostare un buon rapporto". Giani ha ricordato il percorso di collaborazione con il M5s durante la campagna elettorale: "Con i 5 Stelle ho impostato un lavoro comune su alcuni temi molto positivo: penso al convegno sull’acqua pubblica che abbiamo fatto a Pisa e che ha avuto un seguito nelle posizioni che ho poi raccolto da quel momento. Penso anche alle due ore che abbiamo passato insieme io e Giuseppe Conte parlando con la gente alla fiera di Scandicci, l’ultimo giorno prima della chiusura elettorale".

Il governatore ha poi annunciato i prossimi passi per l’avvio della nuova legislatura regionale. "Ora partirò con la proposta programmatica – ha spiegato –. Nella settimana prossima convocherò i partiti rappresentati in Consiglio regionale perché vorrei concordare con loro il discorso programmatico che questa volta, per legge, mi si chiede di portare al primo Consiglio".

Sulla formazione della nuova giunta, Giani ha chiarito che "ancora non sono ufficialmente presidente, lo sono perché lo ero prima, ma non perché abbia il decreto di nomina. Da quel momento ho 30 giorni, ma ne utilizzerò molti meno perché voglio convocare il Consiglio il prima possibile".

L’obiettivo è arrivare rapidamente al varo del bilancio regionale: "Se non arrivassimo al 31 dicembre con l’approvazione del bilancio – ha concluso Giani – cadremmo nel frazionamento mese per mese delle poste di bilancio, con un grave nocumento per l’azione del Consiglio e della Giunta. Per questo intendo convocare il Consiglio entro il 15 novembre, portando una proposta programmatica e di giunta completa".

