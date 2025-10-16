I bandi dell’offerta post laurea dell’Università di Siena

Sono 81 i cosi post laurea offerti dall’Università di Siena per l’anno accademico 2025-2026.

Sono 47 i master universitari, 24 di I livello e 23 di II livello. Tra i nuovi corsi attivati: Advanced nursing in anestesia e rianimazione cardio-toraco-vascolare; Tecniche di ecografia cardiaca, polmonare e vascolare; Urgenze toraciche non vascolari; Oncologia mutazionale e biopsia liquida; Gestione chirurgica dei tessuti parodontali e peri-implantari e Chirurgia otologica, del basicranio laterale e degli impianti uditivi, i cui termini sono già scaduti.

Oltre ai master sono stati attivati: 4 corsi di perfezionamento, 6 corsi di aggiornamento professionale, 19 corsi di formazione e 5 summer school.

Ai master si accede con un titolo di laurea, mentre per gli altri corsi possono essere previsti requisiti di accesso diversi verificabili nei rispettivi bandi.

Per conoscere tutta l’offerta, con corsi che spaziano nelle diverse aree disciplinari, il numero dei posti e le date di scadenza per iscriversi, occorre fare riferimento ai singoli bandi che vengono pubblicati sul sito web dedicato: https://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea .

Fonte: Università di Siena