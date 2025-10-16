Igiene Ambientale, domani sciopero per il Contratto. Presidio a Firenze e in varie città

Le segreterie nazionali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato per domani venerdì 17 ottobre 2025 una giornata di sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori delle imprese pubbliche e private che operano nel settore dell’igiene ambientale, e che applicano il CCNL unico dei Servizi Ambientali del 18 maggio 2022.

L’astensione collettiva dal lavoro riguarderà tutti i turni con inizio nella giornata del 17 ottobre, per l’intera durata del turno, garantendo comunque i servizi minimi essenziali.

In Toscana lo sciopero riguarda quasi 10mila addetti tra le aziende dei Servizi Ambientali.

Lo sciopero è proclamato per rivendicare:

La tutela della sicurezza e della salute di tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore;

di tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore; Una nuova classificazione del personale che valorizzi le professionalità;

che valorizzi le professionalità; Il miglioramento delle condizioni contrattuali per chi opera negli impianti;

per chi opera negli impianti; Il recupero del potere d’acquisto eroso dall’inflazione e da anni di stagnazione salariale;

eroso dall’inflazione e da anni di stagnazione salariale; Il rafforzamento del diritto di sciopero come strumento di democrazia e partecipazione sindacale.

In Toscana, in occasione dello sciopero sono previsti i seguenti presìdi:

Firenze–Prato–Pistoia: sede Alia , via Torre degli Agli a Firenze – ore 10:00–12:00

sede , via Torre degli Agli a Firenze – ore Siena–Arezzo–Grosseto: Prefettura di Siena , Piazza Duomo – ore 10:00–12:00

, Piazza Duomo – ore Livorno: sedi aziendali ESA – REA – Scapigliato – AAMPS – ore 8:00–12:00

sedi aziendali – ore Pisa: Prefettura , Piazza Mazzini – ore 10:00–12:00

, Piazza Mazzini – ore Massa Carrara: Prefettura – ore 9:00–11:00

– ore Aulla: Unione Comuni Lunigiana – ore 9:00–11:00

– ore Lucca: Prefettura – ore 10:00–12:00

– ore Viareggio: sedi SEA Ambiente e SEA Risorse – ore 9:30–12:30

sedi – ore Pietrasanta: sede ERSU – ore 9:30–12:30

Per un contratto giusto, più sicurezza e più rispetto per chi garantisce ogni giorno la pulizia e la salute delle nostre città.

Fonte: Fp Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti – Fiadel della Toscana

