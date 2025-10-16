Il Deposito Eni di Calenzano cesserà ogni attività legata alla distribuzione di carburanti

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Deposito carburanti Eni di Calenzano cesserà ogni attività legata alla distribuzione di carburanti. Lo hanno confermato ieri pomeriggio i rappresentanti di Eni nel corso di un incontro convocato dalla Prefettura di Firenze per fare il punto sul Piano di Emergenza Esterna del Deposito di Calenzano. A darne notizia il Sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani.

“Esprimo grande soddisfazione – commenta il primo cittadino – per la decisione assunta da Eni, che viene incontro alle richieste dell'Amministrazione e della comunità di Calenzano, profondamente colpita dal disastro dello scorso 9 dicembre. Una decisione maturata nell'ambito di un confronto positivo tuttora in corso tra Comune di Calenzano, Regione Toscana e Eni sul destino finale dell'area. Confidiamo che, con l'insediamento del nuovo governo regionale, si possa presto arrivare ad un accordo che consenta di dare un futuro diverso all'area, garantendo i livelli occupazionali preesistenti. Abbiamo appreso con favore che Eni sta procedendo ad acquisire tutti i necessari nulla osta per il retro pompaggio dei carburanti ancora stoccati nel deposito. Insomma si volta davvero pagina per Calenzano e confidiamo si possa presto scrivere una nuova storia per quella parte rilevante del nostro territorio”.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Calenzano

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Attualità
16 Ottobre 2025

Un sito e una campagna per far conoscere Montelupo ai turisti: online 'visitmontelupo.it'

Raccontare il territorio, il suo saper fare e la tradizione ceramica, ma anche i luoghi da scoprire e le opportunità di una vacanza “slow”, in cui ritagliarsi il tempo per [...]

Fucecchio
Attualità
16 Ottobre 2025

Interruzione idrica programmata nel comune di Fucecchio

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Fucecchio, lunedì 20 ottobre dalle ore 8 alle 15 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Nazario Sauro. [...]

Pisa
Attualità
16 Ottobre 2025

Stregami Pisa, il centro storico si anima per Halloween

Pisa si prepara a vivere una serata magica e suggestiva: venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 17, la città ospiterà la prima edizione di “Stregami PISA”, un evento dedicato ad Halloween [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina