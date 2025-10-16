Incendio nelle colline di Legoli, trovato corpo carbonizzato in un'auto. Indagini in corso

Nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco, intervenuti per domare un incendio nelle colline di Peccioli, hanno rinvenuto all'interno di un'auto che aveva preso fuoco il cadavere di un uomo carbonizzato. È successo a Legoli, in provincia di Pisa, e la notizia è riportata oggi sulla stampa locale.

Nel tardo pomeriggio è stato lanciato l'allarme dopo il fumo che si era innalzato nella zona: spente le fiamme nella macchina distrutta dall'incendio, che si trovava in un burrone, è stato rinvenuto il corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Miniato che stanno svolgendo le indagini. Gli accertamenti, coordinati dalla procura di Pisa, proseguono nel massimo riserbo ma tra le ipotesi c'è quella del suicidio. Dalle prime informazioni il corpo, che apparterrebbe a un uomo, non è ancora stato identificato.