Incidente sul lavoro sull'Amiata, grave operaio

A Castel del Piano è avvenuto un incidente sul lavoro: un operaio di 36 anni è caduto da diversi metri di altezza mentre stava lavorando in una cantina della zona. Il giovane, dopo la caduta, è rimasto a terra con traumi e lesioni.

Sono stati i colleghi a lanciare l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'ambulanza e l'elisoccorso Pegaso, che ha deciso per il trasporto alle Scotte di Siena. Erano presenti i vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

