Interventi di Toscana Energia in via di Collegigliato e via del Sasso a Pistoia, modifiche alla viabilità

Da lunedì 20 ottobre prenderanno il via due cantieri di Toscana Energia per l’estensione e l’allaccio della rete del gas metano in via di Collegigliato e via del Sasso. Per consentirne lo svolgimento sono previste modifiche temporanee alla circolazione.

In via di Collegigliato, nel tratto compreso tra via delle Gaine e via Giuseppa, è in programma la realizzazione di un nuovo tratto di rete del gas. L’intervento, che si svolgerà da lunedì 20 ottobre al 14 novembre, sarà articolato in due fasi non concomitanti: nella prima sarà interessato il tratto tra via delle Gaine e via di Rio (escluse), nella seconda quello tra via di Rio e via Giuseppa (incluse). In entrambe le fasi saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli impegnati nei lavori; garantito un passaggio protetto per i pedoni.

Analoghi interventi interesseranno via del Sasso, dove Toscana Energia eseguirà lavori di scavo per gli allacci alla rete del gas metano. Il cantiere, attivo da lunedì 20 ottobre al 21 novembre, comporterà la chiusura temporanea al traffico e alla sosta nei tratti di volta in volta interessati dai lavori. Il transito sarà garantito ai mezzi di soccorso, emergenza e ai residenti, con percorsi alternativi individuati lungo via Modenese e via di Ciriceto.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate sul posto dalla segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

