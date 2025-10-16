Mozione del Consiglio Provinciale di Livorno contro i siti sessisti

La grave questione dei siti sessisti è stata oggetto di una mozione, presentata dalla capogruppo di Livorno Provincia Civica, Roberta Ferretti e approvata dal Consiglio Provinciale nella seduta del 25 settembre.

“Lo scandalo dei siti sessisti - si legge nel documento - ha monopolizzato l’attenzione mediatica per molti giorni, facendo emergere una incresciosa situazione che ha coinvolto tantissime donne”.

La mozione, richiamando la responsabilità degli amministratori pubblici nel portare avanti il valore del rispetto reciproco, chiede alla presidente della Provincia di “comunicare alla presidente del Consiglio, on. Giorgia Meloni, la necessità di lottare contro il degrado di questa vicenda invocando la massima fermezza delle autorità competenti, nonché all’on. Eugenia Maria Roccella, di avviare iniziative specifiche”.

Inoltre, il documento invita a “vigilare in tutto il territorio della Provincia ma soprattutto negli ambienti istituzionali affinché venga rispettato l’altro, indipendentemente da religione, sesso, appartenenza politica e aspetto fisico”.

Fonte: Ufficio Stampa

