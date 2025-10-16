Mozione del Consiglio Provinciale di Livorno contro i siti sessisti

Attualità Livorno
La grave questione dei siti sessisti è stata oggetto di una mozione, presentata dalla capogruppo di Livorno Provincia Civica, Roberta Ferretti e approvata dal Consiglio Provinciale nella seduta del  25 settembre.

“Lo scandalo dei siti sessisti - si legge nel documento -  ha monopolizzato l’attenzione mediatica per molti giorni, facendo emergere una  incresciosa situazione che ha coinvolto tantissime donne”.

La mozione, richiamando la responsabilità degli amministratori pubblici nel portare avanti il valore del rispetto reciproco, chiede alla presidente della Provincia di “comunicare alla presidente del Consiglio, on. Giorgia Meloni, la necessità di lottare contro il degrado di questa vicenda invocando la massima fermezza delle autorità competenti, nonché all’on. Eugenia Maria Roccella, di avviare iniziative specifiche”.

Inoltre, il documento invita a “vigilare in tutto il territorio della Provincia ma soprattutto negli ambienti istituzionali affinché venga rispettato l’altro, indipendentemente da religione, sesso, appartenenza politica e aspetto fisico”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Livorno
Attualità
16 Ottobre 2025

Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni. Lo storico fondatore saluta collaboratori e lettori

"Dopo il numero di novembre Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni". A darne notizia, sulla propria pagina facebook, è lo stesso mensile satirico, tramite un comunicato della Mario Cardinali Editore Srl. [...]

Livorno
Attualità
13 Ottobre 2025

Livorno, parto d’emergenza su una nave cargo diretta a Genova

È nata alle 3.30 la bambina della donna che, la scorsa notte, si trovava a bordo della nave Ro/Ro Leevsten, un cargo a traporto mezzi e persone. La nave, durante [...]

Pontedera
Cronaca
8 Ottobre 2025

Veicolo in avaria, traffico bloccato sulla Fi-Pi-Li tra Pontedera e Pisa

Mattinata di disagi in Fi-Pi-Li a causa di un veicolo in avaria tra Pontedera Est e il bivio della Fi-Pi-Li Pisa-Livorno in direzione Mare. Intorno alle ore 8 si erano [...]



