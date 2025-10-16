Nidi d’infanzia Pisa: aperte le iscrizioni per i bambini nati tra il 1° maggio e il 31 ottobre

Sono aperte le iscrizioni online ai Nidi d’Infanzia comunali per i bambini nati tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2025. I bambini e le bambine collocati/e in posizione utile nella seconda graduatoria saranno inseriti nei Nidi d’Infanzia solo dopo il compimento del terzo mese di età e comunque a partire da gennaio 2026, come previsto dal Regolamento comunale sugli Asili Nido.

La seconda graduatoria provvisoria Lattanti sarà integrata con i nominativi dei richiedenti già presenti nella prima graduatoria definitiva attualmente attiva. Tale integrazione determinerà la posizione definitiva in graduatoria, che sarà consultabile solo dopo l’approvazione e la pubblicazione della seconda graduatoria definitiva.

Domande. Sarà possibile presentare istanza di iscrizione fino alle ore 12,00 di lunedì 10 novembre. Le domande dovranno essere effettuate esclusivamente on line collegandosi al relativo servizio del Comune di Pisa di cui al link dedicato e presente all’interno della seguente pagina https://www.comune.pisa.it/Servizi/Iscrizione-all-asilo-nido alla voce “Accedi al servizio online”. Per accedere alla compilazione della domanda di iscrizione è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi – Tessere Sanitaria). Il richiedente l’iscrizione sarà anche il soggetto incaricato del pagamento del servizio.

Si ricorda che è possibile ottenere lo SPID presso l’URP del Comune di Pisa, prendendo appuntamento telefonando al numero 050910666/320.

Assistenza alla compilazione. Per ricevere supporto nella compilazione della domanda, è possibile inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo servizieducativi@comune.pisa.it o utilizzare la funzione “richiesta supporto tecnico” all’interno del portale dedicato alla compilazione della domanda di iscrizione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa