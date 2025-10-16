Oltre 200 partecipanti a 'Working in the Nuclear Field', il Career Event per le professioni nel settore nucleare

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Mercoledì 15 ottobre al Centro Congressi Le Benedettine si è tenuta la seconda edizione di "Working in the Nuclear Field", il career event internazionale dedicato alle opportunità professionali nel settore nucleare.  L'iniziativa, svoltasi sia in presenza che online in lingua inglese, ha coinvolto oltre 200 partecipanti, principalmente studenti e laureati dell’Università di Pisa, ma anche studenti di altri atenei italiani e internazionali.  L’evento ha offerto l'opportunità di incontrare rappresentanti di 14 realtà tra aziende, centri di ricerca e organizzazioni leader nel campo dell'energia nucleare.

Il programma ha previsto al mattino le presentazioni aziendali mentre nel pomeriggio si sono tenute speed interview per le oltre 50 posizioni di lavoro, tesi e tirocinio offerte dalle aziende. Ha chiuso l’evento un aperitivo di networking, allietato da un intervento musicale dell’Orchestra dell’Università di Pisa. “L’evento è il secondo tenuto nell’ambito del progetto ENEN2plus ed è nostra intenzione farlo diventare una piccola tradizione pisana – ha dichiarato il professor Walter Ambrosini, responsabile scientifico dell’organizzazione – Lavorare nel settore nucleare è altamente motivante per la prospettiva di contribuire allo sviluppo della forma di energia più intensa a disposizione dell’umanità, sia per sostenere la decarbonizzazione del settore energetico che per far progredire le numerose applicazioni del nucleare nei settori della medicina, dell’agricoltura e degli impieghi industriali”.

L'iniziativa è organizzata dal corso di laurea magistrale in Ingegneria Nucleare, nell'ambito del Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Tecnologica Nucleare (CIRTEN) e del progetto europeo ENEN#, in collaborazione con il Career Service dell'Università di Pisa.

Fonte: Università di Pisa

Notizie correlate

Pisa
Attualità
16 Ottobre 2025

Rigenerare la cartilagine: studio italiano con Sant'Anna apre scenari innovativi per l'osteoartrosi

Una nuova speranza nella lotta contro l’osteoartrosi, una delle malattie articolari più diffuse e invalidanti al mondo. Un team di ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli [...]

Toscana
Attualità
14 Ottobre 2025

Fi-Pi-Li, chiusura alternata per lavori di manutenzione tra il 15 e il 17 ottobre

Interventi di manutenzione in vista sulla Firenze-Pisa-Livorno. Per consentire lavori di pulizia delle canalette per il deflusso delle acque, la Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura alternata della [...]

Pisa
Attualità
14 Ottobre 2025

Solidarietà e prevenzione dell’epatite B in Uganda nel ricordo del Dr. Ciccorossi

Vaccini contro l’epatite B ai bambini africani nel nome di Pietro Ciccorossi, epatologo dell’Aoup prematuramente scomparso nel 2015. Si chiama “Against HBV” il progetto umanitario promosso dall’associazione sorta in suo [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina