Omessa denuncia di armi, due denunce

Due sessantenni sono stati denunciati dai carabinieri a Rosignano Marittimo. I due dovranno quindi rispondere all’Autorità Giudiziaria labronica dei reati di omessa denuncia di armi e detenzione abusiva di armi e le pistole sono state sottoposte a sequestro.

Durante un controllo, i militari hanno verificato che uno dei due aveva, senza aver mai provveduto a denunciarne il possesso, tre pistole di proprietà del congiunto, regolarmente denunciate da quest’ultimo come detenute in un’altra abitazione, contravvenendo all’obbligo di formalizzare la prevista comunicazione di trasferimento delle stesse all’Autorità.

Notizie correlate