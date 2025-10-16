Omessa denuncia di armi, due denunce

Due sessantenni sono stati denunciati dai carabinieri a Rosignano Marittimo. I due dovranno quindi rispondere all’Autorità Giudiziaria labronica dei reati di omessa denuncia di armi e detenzione abusiva di armi e le pistole sono state sottoposte a sequestro.
Durante un controllo, i militari hanno verificato che uno dei due aveva, senza aver mai provveduto a denunciarne il possesso, tre pistole di proprietà del congiunto, regolarmente denunciate da quest’ultimo come detenute in un’altra abitazione, contravvenendo all’obbligo di formalizzare la prevista comunicazione di trasferimento delle stesse all’Autorità.
