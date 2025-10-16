Ottobre è il mese giusto per passare all’ibrido Toyota! Da Gruppo Scotti trovi la nuova C-HR e la Yaris Hybrid in pronta consegna, con sconti fino a 8.000€

Solo questo mese da Gruppo Scotti trovi Toyota Yaris e CHR Hybrid in pronta consegna con sconti fino a 8.000€, finanziamenti su misura, fino a 15 anni di garanzia con Toyota Relax e due weekend di porte aperte per provare tutta la gamma. In più, se acquisti un treno di pneumatici (invernali, 4 stagioni o estivi), ricevi un omaggio per la cura dell’auto (Toyota Kit Car Care) e un 40% di sconto sulle spazzole tergicristallo.

Tra le promo del mese spiccano la nuova Toyota C-HR da 28.300€ disponibile in versione full-hybrid e plug-in hybrid, e la Yaris Hybrid da 18.900€

con motorizzazione full-hybrid da 116 o 130cv. Entrambi i modelli sono in pronta consegna, e offrono la tecnologia ibrida Toyota per una guida fluida, consumi ridotti e una dotazione tecnologica completa, inclusi i sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense.

Non perderti gli Open Weekend del 18-19 e 25-26 ottobre

vieni a conoscere da vicino tutta la gamma ibrida con i consulenti Gruppo Scotti, richiedi un preventivo personalizzato e prova su strada il modello che preferisci con un test drive.

In più, con il programma Toyota Relax, puoi estendere la garanzia fino a 15 anni, semplicemente effettuando la manutenzione regolare presso la rete ufficiale Toyota.

👉 Prenota una visita o un test drive o passa direttamente in showroom.

Le offerte sono valide fino al 31 ottobre.

Scotti S.p.A.

Via Livornese 220 50053 EMPOLI (FI)

0571 902127