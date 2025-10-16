Ottobre Rosa, cena benefica a Fucecchio

Il Comune di Fucecchio, in collaborazione con la Pro Loco Fucecchio e l’associazione ASTRO Onlus, aderisce anche quest’anno alla campagna “Ottobre Rosa”, mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno.

L’iniziativa clou sarà la serata benefica “SALUTIamoci – La salute vien prevenendo”, in programma venerdì 24 ottobre 2025 dalle 20 al Chiostro dei Frati di piazza La Vergine.

La serata prevede una cena a scopo benefico, con prenotazione obbligatoria entro mercoledì 22 ottobre al numero 0571 242717. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione ASTRO Onlus, la cui missione è quella di aiutare le attività del Centro Donna del San Giuseppe di Empoli.

Chi desidera contribuire alla causa potrà farlo anche tramite donazione diretta, effettuando un bonifico bancario intestato a Pro Loco Fucecchio, IBAN IT40H0842537870000030283113, causale: Donazione ASTRO.

Inoltre la statua dedicata al triumviro Giuseppe Montanelli nell’omonima piazza sarà illuminata di rosa come segno di adesione alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno. “Un lavoro che va avanti da oltre 10 anni – spiega l'assessora alla pari opportunità Sabrina Mazzei - per sensibilizzare sul tema della prevenzione e della diagnosi precoce, grazie a una sinergia fondamentale fra istituzioni e tessuto sociale, che lavorano all'unisono per promuovere pratiche e concetti che salvano vite”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa