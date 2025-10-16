Ottobre rosa, le iniziative a Santa Croce sull'Arno

Ottobre il mese Rosa per antonomasia, colore simbolo delle campagne informative e anche delle attività di contrasto al tumore al seno. Santa Croce quest'anno punta sulla sensibilizzazione e sulle campagne informative. Il tema è di quelli importanti, sui quali non c'è molto da dire, se non mobilitarsi. A Santa Croce il comune ha messo in campo una serie di iniziative simboliche e concrete, curate dall'assessore alle politiche Valentina Fanella e dalla segreteria del sindaco. Il primo gesto di forte valenza simbolica è stato donare a tutte le donne che lavorano nel palazzo comunale la spilla con il fiocco rosa, il simbolo per eccellenza della lotta al tumore al seno. Poi è stato deciso di illuminare per il mese di ottobre gli alberi di piazza Garibaldi di rosa nelle ore serali e notturne, per ricordare a tutti che esiste anche una cultura della prevenzione e del contrasto contro il tumore al seno. La terza azione, quella più concreta e meno simbolica, sarà una campagna di informazione sulla prevenzione di questo tipo di tumore che verrà fatta durante il mese di ottobre davanti alle scuole di Santa Croce sull'Arno, in modo da intercettare un'ampia fetta di donne e in questo caso in gran parte mamme. Queste iniziative di informazione si svolgeranno davanti alle scuole prevalentemente in orario di uscita degli alunni.

“La logica – dice l'assessore alla salute Valentina Fanella – è quella che la prevenzione si può fare solo se si è informate. Abbiamo deciso con il sindaco Roberto Giannoni di impegnarci nella sensibilizzazione e nell'informazione, perché il problema non ha colore politico e non fa distinzioni di nessun tipo. Purtroppo i dati dicono che questa malattia è presente nella popolazione, ma ci dicono anche che una diagnosi precoce è il miglior modo per sconfiggerla. Altro tema sono gli stili di vita e i comportamenti virtuosi che adottiamo che possono aiutare ad abbattere l'insorgenza della malattia in termini statistici. Quindi credo che le campagne informative siano un atto fondamentale che un'amministrazione comunale deve fare e sostenere nell'interesse di tutte le sue cittadine. Noi spesso, parlando di tumore al seno, pensiamo alle donne, ma il messaggio informativo è rivolto anche agli uomini. Infatti è bene che anche gli uomini siano informati, perché molti in passato si sono trovati a vivere accanto a una donna colpita da questa malattia, che fosse una madre, una sorella o una moglie. Credo che in un contesto familiare sia importante che anche un uomo sia informato, per aiutare una donna nella prevenzione ed essere pronto a sostenerla e aiutarla qualora dovesse essere colpita da questa terribile malattia. Non c'è molto da aggiungere sulle nostre iniziative e posso solo dirvi che vi aspettiamo fuori dalle scuole per informarvi su questo delicatissimo tema”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

Notizie correlate