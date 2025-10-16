Passaggio delle consegne alla Fidapa di Empoli, Barbara Zari subentra a Lucia Ceccanti

Barbara Zari è la nuova presidente della sezione empolese della Fidapa BPW Italy per il biennio 2025-2027 ed è subentrata ufficialmente a Lucia Ceccanti, nel corso della tradizionale cerimonia di passaggio delle consegne, che si è svolta lo scorso 14 ottobre, alla presenza delle socie e di numerosi ospiti.

“E’ un onore ricoprire questo ruolo. La responsabilità è grande - ha commentato Barbara Zari -. La Fidapa di Empoli in questi anni è cresciuta molto grazie al lavoro serio e appassionato di chi mi ha preceduto. Ringrazio di cuore Lucia e tutta la sua squadra per le iniziative che sono riuscite a realizzare con grande impegno e dedizione e sempre in costruttiva collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio. Confesso che sono anche un po’ emozionata, ma il programma che andremo a realizzare a sostegno e per la valorizzazione dei talenti delle donne, che sono anche donne di pace, mi darà l’energia e tutta la determinazione che servono, per continuare a rendere la nostra sezione il punto di riferimento che è stata in questi anni all’interno di una rete di soggetti molto attenti al femminile”.

Nel corso della cerimonia è stata presentata la nuova squadra al completo, a partire dal Comitato di Presidenza: Patrizia Sani (vice presidente), Cinzia Bagnoli (segretaria), Deanna Cei (tesoriera), Lucia Ceccanti (past president) e la segretaria esecutiva Daniela Malanima. Sono state presentate anche le consigliere elette del Direttivo: Valentina Cioni, Maria Cira D'Antuono, Anna Fenzi, Cristina Poli, Benedetta Taddei, Maristella Viti. Le nuove revisore dei conti sono Lina Franco, Cristina Marconi, Benedetta Marmugi.

Fonte: Fidapa Empoli