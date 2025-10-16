Pisa aderisce alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Il Comune di Pisa partecipa anche quest’anno alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, l’iniziativa che si svolge contemporaneamente in numerose città italiane e che nel 2025 avrà come tema “Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”. L’evento si terrà nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2025, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare angoli suggestivi e meno noti del patrimonio urbano, promuovere un turismo sostenibile e di qualità e favorire esperienze di viaggio partecipate e consapevoli.

«Partecipiamo anche quest’anno – dichiara l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini – alla Giornata nazionale del Trekking Urbano a dimostrazione ulteriore della diffusa e variegata offerta del nostro contesto territoriale. I nostri concittadini e i nostri ospiti, che amo definire “residenti temporanei”, avranno la possibilità di godere delle bellezze della città anche oltre i miracoli, grazie a un evento che si inserisce perfettamente nell’ambito della nostra campagna di promozione turistica “Where is the tower?”».

Per l’occasione, Pisa proporrà due itinerari tematici che accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta del territorio in chiave storica, culturale e spirituale. Il primo percorso, “Sulle tracce dei santi, pellegrini e mercanti”, partirà da Piazza del Duomo per proseguire verso Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, attraversando i luoghi legati ai santi pisani San Torpè, Santa Bona e Sant’Ubaldesca. Il secondo itinerario, “Un viaggio nel tempo tra storia, natura e spiritualità”, prenderà invece il via dalla Basilica di San Piero a Grado, seguendo un tratto del Cammino di San Jacopo, moderna via di pellegrinaggio che intreccia storia e natura nel suggestivo paesaggio del Parco di San Rossore e della Tenuta di Tombolo.

L’adesione del Comune di Pisa conferma l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche locali, promuovendo un modo di viaggiare lento, autentico e rispettoso dei luoghi. Per informazioni dettagliate sugli itinerari e per effettuare la prenotazione, è possibile consultare il sito ufficiale del turismo del Comune di Pisa.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa