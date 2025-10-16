Planet Pellami dona le nuove polo alla Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco di Sotto

La Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco di Sotto ha espresso il proprio ringraziamento alla ditta Planet Pellami, con sede nello stesso comune, per la donazione delle polo destinate ai volontari e ai dipendenti dell’associazione.

Il riconoscimento è rivolto "in particolare a Fabio, Grazia, Roberto e Nino", che hanno reso possibile l’iniziativa.

Con questa donazione, Planet Pellami ha voluto manifestare la propria vicinanza al mondo del volontariato locale, sostenendo concretamente un’associazione che da anni opera nel settore dei servizi socio-sanitari e dell’assistenza alla cittadinanza.