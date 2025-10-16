Poggianti (Cdx) a Cantini (FDI): "Gli empolesi hanno riconosciuto in me il vero Centrodestra"

"Il centrodestra non è un club privato. I voti parlano chiaro."



Le recenti dichiarazioni di Isacco Cantini sono sorprendenti nei toni e nei contenuti. Nessuno ha il diritto di decidere chi può parlare a nome del centrodestra empolese e chi no. Le coalizioni non funzionano con bollini di appartenenza o patentini concessi da qualcuno. Funzionano con il consenso, la rappresentanza, il lavoro sul territorio.



Nel 2019 prima e poi nel 2024 sono stato candidato sindaco di Empoli per il centrodestra civico e politico, sostenuto oggi ufficialmente anche da Lega, UDC, Popolo della Famiglia, oltre alle due liste civiche di partenza (Centrodestra per Empoli e La Mia Empoli - lista civica). Abbiamo ottenuto 2.800 voti, pari al 12,1%, più di Fratelli d’Italia, ferma al 10%. Questo è un dato oggettivo. La mia legittimità viene dal voto dei cittadini, non da equilibri interni di partito.



Chi oggi si erge a giudice, dimentica che alle ultime elezioni ha raccolto 25 preferenze personali. E dimentica anche da dove è partito: proprio da una scelta politica condivisa con me ai tempi della mia guida in Fratelli d’Italia. C’è chi lavora ogni giorno sul territorio, e chi parla solo per attaccare gli altri partiti.



Quanto alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, la strategia seguita ha prodotto un risultato squilibrato: 13 consiglieri regionali su 16 eletti da Fratelli d’Italia, con un indebolimento evidente degli alleati. È un dato politico che merita una riflessione, non un tabù.



Il centrodestra ha bisogno di costruire un futuro inclusivo e credibile. Questo richiede rispetto, collaborazione e riconoscimento reciproci del lavoro concreto sul territorio. Non servono imposizioni dall’alto, né logiche personalistiche.



Chi vuole davvero costruire un’alternativa seria alla sinistra anche per le prossime comunali 2029, cominci col rispettare chi lavora sul territorio, con coerenza, senza obbedire a logiche di partito imposte dall’alto. D'altronde la matematica non è un'opinione e Fratelli d'Italia Empoli non sembra al momento in grado di poter alzare la voce nel centrodestra di Empoli contro il gruppo consiliare che rappresento."



Andrea Poggianti - Il Centrodestra per Empoli