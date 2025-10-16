Buonigiorno la ricetta di oggi l'ho cucinata io, Michelà, le Polpette di zucchine, un piatto gustoso che potete preparare come antipasto, finger food per un pranzo o una cena. Ottimo per utilizzare la verdura di stagione. Le foto le ho scattate durante la preparazione e al piatto finale.

Oggi 16 ottobre 2025 ricordo che è anche la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, cerchiamo di non sprecare il cibo, di scegliere alimenti locali e di stagione e di sensibilizzare gli altri sull'importante ruolo delle persone che lavorano per fornire cibo a tutti, anche nei periodi difficili. Una riflessione anche sulle disuguaglianze nell'accesso ad alimenti nutrienti. Ognuno di noi può dare il suo piccolo e grande contributo in modo di agire e creare un cambiamento verso un sistema agroalimentare più equo.

Le polpette di zucchine

Ingredienti

3 zucchine

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

3 cucchiai di mollica di pane raffermo

1 uovo

1 mazzetto di erbe aromatiche (basilico, prezzemolo ed erba cipollina)

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Preparazione

Per preparare le polpette di zucchine al forno, per prima cosa lavate bene le zucchine e privatele delle estremità. Con una grattugia a fori grossi grattugiatele, poi strizzatele bene con le mani per eliminare l’acqua di vegetazione e riunitele in una ciotola. Unite l’uovo, la mollica di pane raffermo e le erbe aromatiche tritate al coltello. Regolate di sale e pepe e unite il parmigiano. Mescolate bene con le mani fino a ottenere un composto omogeneo, ben amalgamato. Con questo composto formate poi delle polpette non troppo grandi, appiattitele leggermente tra i palmi delle mani come a formare dei mini hamburger e sistematele su una teglia rivestita di carta forno leggermente oliata. Cuocete le polpette di zucchine nel forno scaldato a 180° C per circa 25 minuti, girandole a metà cottura per ottenere una doratura uniforme. Le polpette di zucchine al forno sono pronte per essere servite.

Michela

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.