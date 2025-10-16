Rapinò ad agosto ufficio postale di Ugnano, arrestato un 45enne

Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze, la polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e ricettazione, nei confronti di un cittadino italiano di 45 anni.

I fatti risalgono al decorso 19 agosto all’interno dell’ufficio postale di Ugnano in Piazza della Crezia, quando l’uomo - con il volto travisato da un casco e uno scaldacollo - ha minacciato con una pistola i dipendenti, riuscendo ad asportare la somma di 1.305 euro, per poi allontanarsi con uno scooter rubato.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne all’ufficio postale la polizia è riuscita a risalire al 45enne. La pistola, risultata essere una scacciacani, è stata sequestrata. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasportato a Sollicciano.