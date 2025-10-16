Referendum Multiutility, il comitato: "Sedi dimezzate e poca informazione, Comune boicotta voto"

Passate le Regionali, si accende l'attenzione sul referendum comunale sulla Multiutility che si terrà il 9 novembre a Empoli. Il Comitato Trasparenza per Empoli denuncia che il Comune avrebbe "dimezzato le sedi di voto da 22 a 11" mentre gli elettori sono saliti "da 36mila a oltre 43mila", definendo la situazione "un paradosso tutto empolese".

Secondo il Comitato, molte sezioni sono state accorpate in sedi "mai utilizzate prima e spesso difficili da raggiungere", con "nessuna comunicazione diretta ai cittadini". L’amministrazione "dopo aver scelto di non votare a primavera ma nel mese più disagevole, novembre, spesso funestato da emergenze meteo, al primo referendum comunale abrogativo, e dopo aver negato l’accorpamento con le regionali nella speranza di evitare il raggiungimento del quorum, va fino in fondo nel boicottaggio del referendum chiesto da oltre 4.000 cittadini, scegliendo modalità di gestione minime consentite dalle norme", così dal Comitato.

Per facilitare gli elettori, il Trasparenza per Empoli ha realizzato un’applicazione online per individuare la nuova sede di voto. "La democrazia non è il minimo previsto dalla legge – concludono – ma partecipazione e trasparenza"

La nota integrale

Il Comune dimezza le sedi per votare al Referendum mentre cresce il numero da 36.000 a 43.000 degli elettori con meno ore per votare. Un paradosso tutto empolese. 43.156 persone dovranno votare al referendum il 9 novembre in poche sedi, per lo più mai utilizzate prima per votazioni, dimezzate rispetto al numero consueto, da 22 sedi a 11, con spostamenti disagevoli e scarsa informazione istituzionale.

Il Comune di Empoli, dopo aver scelto di non votare a primavera ma nel mese più disagevole, novembre, spesso funestato da emergenze meteo, al primo referendum comunale abrogativo, e dopo aver negato l’accorpamento con le regionali nella speranza di evitare il raggiungimento del quorum, va fino in fondo nel boicottaggio del referendum chiesto da oltre 4.000 cittadini, scegliendo modalità di gestione minime consentite dalle norme.

L’Amministrazione comunale persevera nella sua volontà di svuotare i veri strumenti di partecipazione diretta della cittadinanza. A quasi un mese dalla richiesta di incontro avanzata dal Comitato promotore, l’amministrazione comunale ha convocato i rappresentanti del referendum soltanto tre giorni prima della pubblicazione ufficiale delle sedi di voto, accogliendo un’unica proposta — quella di collocare dei cartelli informativi fuori dalle consuete sedi elettorali per indicare le nuove sedi di voto — ma senza accogliere alcuna delle altre misure proposte per facilitare la partecipazione dei cittadini.

Durante l’incontro, il Comune ha confermato che le sezioni elettorali saranno appena 11, solo la metà di quelle normalmente attive, concentrate per la maggior parte al Palazzo delle Esposizioni (10 sezioni), al Comune (3 sezioni), alla palestra comunale (4 sezioni) e con un unico seggio a Villanova anche per Ponzano. Persino la sezione di Corniola sarà accorpata a Monterappoli.

Molte delle sedi di voto abituali, come le scuole che potevano essere utilizzate, non lo saranno e i cittadini dovranno recarsi in nuove sedi mai usate prima, spesso lontane dalle consuete e meno accessibili. Su 43.156 aventi diritto al voto — con un quorum fissato a 21.579 votanti — questa scelta comporterà disagi significativi, soprattutto per chi ha difficoltà a spostarsi ed in un periodo tipicamente piovoso.

È evidente il timore del Comune che questo numero possa essere raggiunto. Ne è un chiaro esempio il fatto che l’amministrazione abbia deciso di far votare 3.000 cittadini di Ponzano nella non vicina frazione di Villanova, che conta appena 300 abitanti e presenta evidenti problemi di parcheggio e accessibilità, quando al contrario sarebbe stato più logico e coerente con i principi del favorire la partecipazione fare il contrario. Stessa situazione anche per Serravalle, i cui circa 3.000 cittadini dovranno votare a Cortenuova, dove esistono problemi di parcheggio e viabilità. Nonostante le nostre richieste, l’amministrazione ha dichiarato apertamente che non intende fare alcuno sforzo oltre il minimo previsto dalla legge.

Un esempio: nessuna comunicazione individuale ai cittadini tramite WhatsApp; nessuna informazione diretta presso i seggi. Avevamo chiesto di distribuire ai cittadini che voteranno per le regionali, dopo aver espresso il voto, un’informativa con la data del referendum e le nuove sedi di voto, ma ci è stato risposto che non lo avrebbero fatto; solo i canali ordinari (sito web e social istituzionali), pur ammettendo che non raggiungeranno tutti gli elettori. Di fronte a questo vuoto informativo, noi cittadini ci siamo attivati.

Il Comitato referendario ha realizzato in poche ore, con mezzi propri, un’applicazione online che consente a ogni elettore di trovare la propria nuova sede di voto inserendo il proprio indirizzo di residenza. Lo strumento è disponibile sul sito del Comitato al link www.trasparenzaperempoli.it/cercasede.html. Un servizio utile e immediato che avrebbe potuto — e dovuto — essere realizzato dall’amministrazione comunale, se solo avesse voluto realmente agevolare la partecipazione.

Il segretario comunale ha precisato che l’amministrazione è tenuta a rispettare solo ciò che la legge prevede, mentre il sindaco ha dichiarato che non spetta all’amministrazione mobilitare i cittadini, ma al comitato promotore, rimarcando così la contrapposizione tra istituzioni e cittadini. Eppure, i fatti dimostrano che l’impegno di questa amministrazione è stato ben diverso in occasione di altre consultazioni.

Per il referendum di giugno — sostenuto apertamente da tutti i partiti di maggioranza di questa amministrazione — il Comune ha utilizzato anche il canale WhatsApp istituzionale, sia per informare i cittadini prima del voto che per diffondere i risultati subito dopo. Oggi invece, per il referendum cittadino sui servizi pubblici, quello stesso canale viene improvvisamente negato: una scelta che, da sola, dice più di mille parole.

Il risultato è chiaro: invece di favorire la partecipazione democratica, si continuano a scegliere modalità che rendono più difficile raggiungere il quorum, ostacolando di fatto l’espressione della volontà popolare. Noi prendiamo atto di questa decisione, ma chiediamo che i cittadini siano realmente messi in condizione di decidere il destino di questo referendum e che questo non sia condizionato dall’amministrazione comunale o da altri livelli di potere.

La democrazia non è il minimo previsto dalla legge: è responsabilità, trasparenza e partecipazione, per questo, dal 14 ottobre intensificheremo le nostre iniziative pubbliche, i banchini informativi e gli incontri nei quartieri per garantire che ogni cittadino sappia dove e come votare, e che nessun ostacolo amministrativo possa soffocare la voce del popolo empolese.

Comitato referendario Trasparenza per Empoli

