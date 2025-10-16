Regionali, soddisfazione del Pd di Gambassi Terme

Politica e Opinioni Gambassi Terme
Il pd locale ha raggiunto quota 45,99% e Giani il 60,15%

819 voti per il Partito democratico di Gambassi Terme, pari al 45,99%, una delle percentuali più alte della Toscana.

Molto soddisfatto per questo risultato Gianni Cortina, segretario del Pd locale: «Una vittoria importantissima per Eugenio Giani e per tutta la nostra coalizione: il risultato delle elezioni regionali dimostra che il campo ampio e progressista funziona e che quando l'unità prevale sulle divisioni, i cittadini e le cittadine ci premiano.

Un enorme grazie a tutte e tutti i nostri volontari, ai rappresentanti di lista, a chi si è speso in questa campagna con passione e dedizione, con un ringraziamento e menzione speciale all’impegno di Daria Isolani, che con la sua candidatura di servizio si è spesa enormemente per Brenda Barnini e Giacomo Cucini, rispettivamente 323 e 384 preferenze nel comune di Gambassi per un totale di 13.682 per Brenda e 7.588 per Giacomo nell'Empolese-Valdelsa. Avanti così, insieme per Gambassi e per la Toscana!».

 

Di seguito tutti i dettagli dei risultati su Gambassi Terme: affluenza finale 49,93%.

La coalizione per Eugenio Giani ha ottenuto 1.167, pari al 60,15% di preferenze così suddivise:

Partito Democratico 819 voti, pari al 45,99%

Casa Riformista 92 voti, pari al 5,22%

Movimento 5 Stelle 90 voti, pari al 5,05%

Alleanza Verdi Sinistra 85 voti, pari al 4,77%

Totale lista: 1087 voti, pari al 61,03%

 

La coalizione per Alessandro Tomasi ha ottenuto 673 voti, pari al 34,69% di preferenze, così suddivise:

Fratelli d’Italia 398 voti, pari al 22,35%

Lega 115 voti, pari al 6,46%

Forza Italia 68 voti, pari al 3,82%

E’ Ora! lista civica 18 voti, pari al 1,01%

Noi Moderati 13 voti, pari allo 0,73%

Totale lista: 612 voti, pari al 34,36%

 

La coalizione per Antonella Bundu ha ottenuto 100 voti, pari al 5,15% di preferenze così suddivise:

Toscana Rossa: 82 voti, pari al 4,60%

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdels

