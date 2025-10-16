Richiedente asilo accoltellato da un connazionale a Prato, indagini in corso

Un cittadino cinese di 32 anni, richiedente asilo in Italia, è stato accoltellato questa mattina da un connazionale di 33 anni in un appartamento di via Righi, nel quartiere delle Badie. L’uomo ha riportato una ferita al braccio sinistro, giudicata guaribile in 28 giorni. L’arma, ancora intrisa di sangue, è stata trovata dai carabinieri nell’abitazione.

La procura di Prato, diretta da Luca Tescaroli, ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate, affidando le indagini al Nucleo investigativo e operativo dei carabinieri.

L’aggressore risulterebbe dipendente di una delle aziende coinvolte nell’inchiesta sulla cosiddetta “guerra delle grucce”, una faida tra ditte cinesi nel distretto tessile pratese. Al momento non ci sono prove che colleghino il ferimento a quel contesto, ma gli inquirenti non escludono del tutto questa pista. Le indagini proseguono.