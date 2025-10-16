San Miniato Basso, i nonni si raccontano in Sala Parrocchiale

Un pomeriggio con i nonni del "Pinocchio". Sabato 18 ottobre, alle ore 16, presso la rinnovata sala parrocchiale di San Miniato Basso, ci sarà una iniziativa organizzata dall'Associazione Pinocchio a i' Pinocchio. "La festa dei nonni è passata da qualche giorno - spiega la presidente Stella Buggiani - ma, in collaborazione con Don Fabrizio Orsini e la parrocchia di San Miniato Basso, abbiamo deciso di ritrovarci un'oretta con chiunque avrà piacere di esserci, per ascoltare i racconti dei nostri nonni, che ci parleranno di come era il nostro paese tanti anni fa, con aneddoti e curiosità".

Insomma, un pomeriggio di ricordi, con ingresso libero, aperto a grandi e piccini. "Grazie a queste testimonianze - aggiunge Buggiani - rivivremo le nostre radici. Sarà un pomeriggio di emozioni, dedicato al compianto Franco Polidori, scomparso poche settimane fa, uno degli ideatori di questa iniziativa". Subito dopo i racconti dei nonni, è previsto un buffet per tutti i partecipanti: alle ore 18, poi, ci sarà la messa presso la Chiesa della Trasfigurazione.

