San Miniato Basso, i nonni si raccontano in Sala Parrocchiale

Un pomeriggio con i nonni del "Pinocchio". Sabato 18 ottobre, alle ore 16, presso la rinnovata sala parrocchiale di San Miniato Basso, ci sarà una iniziativa organizzata dall'Associazione Pinocchio a i' Pinocchio. "La festa dei nonni è passata da qualche giorno - spiega la presidente Stella Buggiani - ma, in collaborazione con Don Fabrizio Orsini e la parrocchia di San Miniato Basso, abbiamo deciso di ritrovarci un'oretta con chiunque avrà piacere di esserci, per ascoltare i racconti dei nostri nonni, che ci parleranno di come era il nostro paese tanti anni fa, con aneddoti e curiosità".