Secondo appuntamento con Pontedera Antiqua

Dopo l'appuntamento di settembre ecco quello di ottobre per Pontedera Antiqua, mercato di oggetti del passato. Domenica 19 ottobre, con orario continuato 9 - 19, una novantina di espositori attesi da tutta la Toscana si daranno appuntamento in Viale Italia per un evento, promosso dall'associazione Etruria con il supporto dell'Amministrazione Comunale, che avrà cadenza mensile, ogni terza domenica del mese.

Cosa sarà possibile trovare? Praticamente tutto quello che riguarda l'oggettistica e il piccolo antiquariato, ad eccezione di abbigliamento e calzature, in un repertorio che spazierà dai libri agli specchi, dai vinili alle sveglie, solo per fare alcuni esempi.

Pontedera Antiqua sarà inserita in un ricchissimo cartellone di eventi in programma in città nel weekend, il cui calendario è disponibile nella sezione Vivere Pontedera del sito del Comune. Qui il link https://www.comune.pontedera.pi.it/vivere-il-comune/eventi/

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa