Sergio Mori, pasticcere di Buti, in finale al contest 'Belcolade Award'

Arrivano da tutta Italia e sono pronti a dare il meglio di sé stessi i dodici finalisti del “Belcolade Award” che si sfideranno il prossimo 28 ottobre a Milano - presso Farm65 Culinary Hub in Alzaia Naviglio Pavese 260 - per aggiudicarsi il prestigioso premio istituito da Puratos Italia con l’obiettivo di valorizzare giovani talenti del mondo della pasticceria.

Analizzando i profili dei candidati che hanno brillantemente superato le selezioni emerge che il livello dei concorrenti che si contenderanno l’ambito primo premio – un viaggio alla scoperta delle origini del cacao in uno dei Paesi produttori in cui Puratos Group gestisce piantagioni proprie – è particolarmente elevato. In diversi casi i partecipanti, nonostante il tetto massimo dei 35 anni di età, hanno già conquistato posizioni di rilievo e responsabilità sia all’interno di importanti strutture alberghiere, sia in ristoranti molto rinomati, sia in pasticcerie apprezzate a livello nazionale.

In rigoroso ordine alfabetico i finalisti sono: Clara Astegiano (classe 2000, nata a Mondovì), Francesco Maria Baldi (classe 1998, nato a Roma), Alessio Battaglia (classe 1999, nato a Ragusa), Salvatore Costagliola (classe 1991, nato a Bacoli), Giovanni Giordano (classe 1998, nato a Mercato San Severino), Alessandro Mango (classe 1996, nato a Maddaloni), Alice Martini (classe 2000, nata a Sulzano), Sergio Mori (classe 1992, nato a Buti), Rebecca Olivieri (classe 2003, nata a Serle), Riccardo Perboni (classe1999, nato a Gazoldo degli Ippoliti), Andrea Sacchetti (classe 1996, nato a Sesto Fiorentino) e Chiara Scannapieco (classe 2003, nata ad Appiano Gentile). Ognuno di loro ha proposto un dolce che aveva come filo conduttore il cioccolato.

Sergio Mori in particolare ha conquistato l’accesso alla finale presentando una torta dalla forma quadrata denominata “Chocopuzzle”.

Cioccolato che rimarrà l’ingrediente principe contenuto nella mistery box che i dodici finalisti il prossimo 28 ottobre dovranno trasformare in un dolce vincente. La mystery box – contenente cioccolati Belcolade e altri ingredienti Puratos per la pasticceria – rappresenta una sfida stimolante che in poche ore metterà alla prova non solo le competenze tecniche, ma anche la capacità di gestire l'imprevisto e trasformare ingredienti proposti a sorpresa in creazioni uniche. Si tratta di un’innovazione che punta a valorizzare creatività, versatilità e capacità di improvvisazione dei partecipanti.

Notizie correlate