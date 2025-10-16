Stregami Pisa, il centro storico si anima per Halloween

Pisa si prepara a vivere una serata magica e suggestiva: venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 17, la città ospiterà la prima edizione di “Stregami PISA”, un evento dedicato ad Halloween che trasformerà il centro storico in un vero e proprio Villaggio Pauroso. Il cuore della manifestazione saranno le Logge di Banchi, allestite con decorazioni a tema e scenografie dove giovani e famiglie potranno scattare foto in stile Halloween.

L’iniziativa è stata presentata nella Sala delle Baleari del Comune di Pisa, alla presenza dell’assessore alle Politiche Giovanili Frida Scarpa, insieme ai partner dell’iniziativa: Pisamo, rappresentata dal presidente del CdA Alberto Giovannelli, e Confcommercio Pisa Centro, con la presidente Francesca Bufalini e la vicepresidente Rosa Villella.

«L'amministrazione comunale – ha dichiarato Frida Scarpa, assessore alle politiche giovanili del Comune Pisa – ha deciso di investire in maniera decisa nel corso di questi anni sui giovani. Questa iniziativa, nel suo piccolo, si rivolge a una fascia di età che può coinvolgere sia i bambini che i più grandi. Abbiamo cercato, in questa prima edizione, di Stregami Pisa, di andare a organizzare tipologie diverse di intrattenimento, compreso anche un deejay set nel corso della serata. Il tutto però è legato da un filo conduttore culturale che rilancia la vera origine della festività di Halloween declinandola anche attraverso la storia degli illustri personaggi pisani che verranno raccontati ai ragazzi da attori di strada in varie zone della città. Vogliamo animare il centro storico con bambini, ragazzi e famiglie coinvolgendo i negozi nelle iniziative e riempiendo le strade e i vicoli di una sana allegria. Ci tengo moltissimo a far conoscere questa iniziativa, alla sua prima edizione, che sicuramente potrà crescere e migliorare negli anni. “Stregami PISA” farà vivere il centro storico ai giovani in modo originale, combinando cultura, tradizione e divertimento, confermando l’impegno dell’Amministrazione a creare occasioni di partecipazione, inclusione e socializzazione per tutti i giovani della città accorciando le distanze e ponendo l’attenzione che la nostra comunità merita».

«Iniziative ed eventi svolgono un ruolo sempre più importante in una ottica di valorizzazione del commercio e del turismo locale e in questo contesto la festa di Halloween rappresenta un'opportunità da non perdere per rendere ulteriormente attrattivo il centro di Pisa" afferma la presidente di Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini "Siamo felici di aver collaborato in piena sinergia con l'amministrazione comunale per l'evento "Stregami Pisa" che permetterà di portare nel centro divertimento, intrattenimento e tante attrazione da brividi, coinvolgendo famiglie, cittadini e visitatori in uno spaventoso appuntamento per grandi e piccoli che regalerà un autentico spettacolo nel cuore della città. Appuntamenti come questo sono fondamentali per la valorizzazione e la promozione turistica di Pisa e per contribuire a raggiungere quell'obiettivo di prolungare la permanenza media dei turisti in città che rappresenterebbe linfa vitale per le nostre attività».

«Dal primo gennaio Pisamo – dichiara il presidente del CdA Alberto Giovannelli – oltre alla gestione della mobilità e dei parcheggi, affianca il Comune di Pisa anche nell’organizzazione di eventi e spettacoli, nell’interesse della cittadinanza e dell’amministrazione comunale. Si tratta di una novità importante: la nostra società diventa così un vero e proprio supporto operativo per l’amministrazione, contribuendo alla realizzazione di iniziative che rappresentano un segnale concreto di vicinanza alla città. Eventi come questo testimoniano la volontà del Comune e delle sue strutture di essere sempre più presenti sul territorio, valorizzando le attività commerciali e culturali e rafforzando il legame con la collettività».

Il programma. Dalle 17 alle 20, i bambini potranno partecipare a un percorso interattivo tra giochi, trucco pauroso, pesca da brivido, zucchero filato e pop-corn, guidati da animatrici e accompagnati dalla Fatina del dolcetto o scherzetto, che li condurrà tra i negozi del centro, tra Corso Italia e Borgo Stretto. Durante il percorso, quattro postazioni con attori di strada racconteranno brevi storie dei fantasmi e dei personaggi illustri della città, da Conte Ugolino a Kinzica, e indicheranno anche la strada verso Piazza dei Cavalieri e la Torre del Conte Ugolino. I bambini potranno collezionare timbri su un cartoncino: chi ascolterà tutte e quattro le storie riceverà un piccolo premio, come popcorn o zucchero filato.

Oltre alle Logge di Banchi, altre attività animeranno tutto il centro storico: associazioni e scuole di danza e pattinaggio proporranno spettacoli a tema in Largo Ciro Menotti e in Logge di Banchi, mentre mostri itineranti e maschere attraverseranno le vie della città. La serata proseguirà con lo spettacolo del fuoco in Piazza 20 Settembre e si chiuderà in musica con un DJ set in Piazza Garibaldi. Non mancheranno inoltre i premi per la vetrina più paurosa e per la maschera più bella, rivolti sia agli adulti sia ai bambini.

Le postazioni degli attori saranno distribuite strategicamente in punti simbolici del centro: Largo Ciro Menotti, Borgo Stretto, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre e Corso Italia fino a Piazza Gambacorti, creando un percorso coinvolgente che attraversa tutta la città e valorizza il patrimonio storico e culturale di Pisa.

