Torna Ri-Creazione, il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana

XI edizione per il progetto dedicato alle scuole dei 104 comuni gestiti

Ancora pochi giorni per iscriversi a Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana  promuove nelle scuole primarie e secondarie di I° dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e Val di Cornia (LI). Per l’XI edizione l’offerta formativa si rinnova con nuovi percorsi educativi e contenuti aggiornati. I docenti potranno scegliere fra sei percorsi didattici articolati per fascia d’età e fruibili attraverso un approccio interdisciplinare.

“Anche quest’anno stiamo ricevendo una risposta più che soddisfacente in termini di attenzione da parte degli insegnanti – commenta il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini – La longevità di Ri-Creazione dimostra che le scuole sono sempre più sensibili ai temi ambientali e con questo progetto puntiamo proprio ad offrire uno strumento per diffondere la cultura della sostenibilità anche tra i banchi di scuola. Ogni anno lavoriamo con impegno per proporre contenuti sempre nuovi e di qualità, anche grazie alla collaborazione con Eduiren”.

I percorsi didattici di Ri-Creazione: Scuola primaria – Classi I e II: Ogni cosa al suo posto - La natura non rifiuta Classi III, IV e V: Il ciclo del riciclo - La vita dei materialiEco-logica - La transizione verso il mondo che vorrei Scuola secondaria di primo grado: #BUTTABENE - La raccolta differenziata di qualitàRAEE e RUP - Impariamo a conoscerliAgenda 2030 - Gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Gli insegnanti che intendono iscrivere le loro classi hanno tempo fino al 31 ottobre per inserire i propri dati sul portale dedicato www.ri-creazione.it. La partecipazione ai progetti è completamente gratuita.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a scuola@seitoscana.it o chiamare il numero 05771799128.

Fonte: Ufficio Stampa

