Un sito e una campagna per far conoscere Montelupo ai turisti: online 'visitmontelupo.it'

Raccontare il territorio, il suo saper fare e la tradizione ceramica, ma anche i luoghi da scoprire e le opportunità di una vacanza “slow”, in cui ritagliarsi il tempo per una degustazione o un laboratorio.

Nasce con questo obiettivo visitmontelupo.it, il nuovo sito pensato come biglietto da visita di Montelupo e delle tante realtà che qui operano.

Il progetto, in fase di ideazione da tempo, ha preso forma anche grazie al confronto con le strutture ricettive locali, che hanno espresso la necessità di disporre di un punto di riferimento unico per presentare il territorio ai potenziali visitatori.

Il portale racconta Montelupo attraverso i suoi musei, i luoghi da visitare e un’ampia offerta di esperienze: dalle degustazioni in azienda ai laboratori della Scuola di Ceramica, dai percorsi di trekking al golf e all’equitazione. Non mancano inoltre suggerimenti per itinerari personalizzabili in base alla durata del soggiorno.

Un’attenzione particolare è dedicata al turismo legato al settore wedding: tre strutture private offrono la possibilità di celebrare il matrimonio e organizzare il ricevimento nei propri spazi, a cui si aggiungono il Museo Archeologico e il Palazzo Comunale.

"Le più recenti indagini confermano una tendenza ormai strutturale: il turismo slow e di prossimità è in forte crescita», spiega Aglaia Viviani, assessora alla cultura e al turismo.

"In questo contesto, Montelupo Fiorentino si candida naturalmente a essere un luogo ideale per una vacanza lenta: un territorio accogliente, ricco di arte, natura e tradizioni, dove il visitatore può vivere esperienze autentiche e a misura d’uomo. Il lavoro che stiamo portando avanti procede su due binari: creare nuove opportunità e rafforzare l’offerta turistica, ma anche promuovere il territorio in collaborazione con le reti locali".

A supporto di questa strategia, la Fondazione Museo Montelupo, la Scuola della Ceramica e il Comune di Montelupo Fiorentino hanno avviato collaborazioni con prestigiose università, come Stanford, e con operatori turistici qualificati.

Tra queste spicca la partnership con Destination Florence, che propone due pacchetti esperienziali a cadenza settimanale:

Pacchetto adulti : laboratorio di ceramica, visita guidata e aperitivo finale.

Pacchetto famiglie: visita guidata, laboratorio per bambini e merenda con prodotti tipici.

La promozione dei pacchetti è sostenuta anche da un video promozionale, proiettato presso l’ufficio turistico di Santa Maria Novella.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

