A Capraia Fiorentina ecco la tradizionale 'Festa d'Autunno'

Domenica 19 ottobre 2025 Capraia Fiorentina ospiterà la tradizionale "Festa d'autunno", organizzata dal Comitato "Capraia in festa" e la Proloco di Capraia e Limite, con il patrocinio del Comune di capraia e Limite.

In piazza Madre Teresa di Calcutta, spazio a un programma variegato in grado di intrattenere e divertire bambini e adulti. Dalle 14 stand gastronomico del Comitato "Capraia in festa" con ficattole, caldarroste, vin brulè, castagnaccio, bomboloni, birrificio artigianale e altri prodotti.

Durante il pomeriggio, animazione ed intrattenimento per i bambini a cura dell'Associazione "La Valigia Blu". In caso di maltempo, la festa sarà rinviata a domenica 26 ottobre.