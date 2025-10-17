A Certaldo convocato un Consiglio Comunale straordinario

Il Comune di Certaldo informa che è stato convocato un Consiglio Comunale straordinario per il giorno mercoledì 22 ottobre 2025, con inizio alle ore 17:45 in prima convocazione e alle ore 18:00 in seconda convocazione, presso la Sala del Consiglio Comunale nel Palazzo Municipale (Piazza Boccaccio, 13 – Certaldo).

All’ordine del giorno sono previste comunicazioni istituzionali e l’esame di importanti proposte di deliberazione, che riguardano sia la programmazione economica-finanziaria del Comune, sia temi legati al territorio, all’urbanistica e ai servizi condivisi.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

Proposte di Deliberazione:

3. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025–2027 – Nota integrativa n. 4 – Approvazione

Proposta relativa alla pianificazione strategica e operativa dell’Ente per il triennio 2025–2027, che guida la stesura del bilancio e l’attività amministrativa.

4. Bilancio di previsione 2025–2027 – Variazioni

Modifiche e aggiornamenti alle previsioni finanziarie del Comune per il prossimo triennio, in coerenza con le esigenze gestionali e gli obiettivi programmati.

5. Acquisto area a parcheggio adiacente la stazione ferroviaria di Certaldo

Approvazione dell’acquisto di un’area di proprietà di F.S. Sistemi Urbani (foglio 54 particella 656), funzionale al potenziamento della viabilità e dei servizi per la mobilità.

6. Piani per l’edilizia economica e popolare – Modifiche e aggiornamenti

Deliberazione relativa alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà, alla sostituzione delle convenzioni, all’eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e alla definizione dei criteri di pagamento secondo quanto previsto dalla Legge 448/1998, art. 31.

7. Convenzione per la gestione associata del nuovo ufficio del Giudice di Pace di Empoli

Approvazione della convenzione per l’organizzazione e la gestione condivisa dell’ufficio giudiziario, in ottica di efficienza e sinergia tra enti del territorio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Notizie correlate