A Certaldo convocato un Consiglio Comunale straordinario

Il Comune di Certaldo informa che è stato convocato un Consiglio Comunale straordinario per il giorno mercoledì 22 ottobre 2025, con inizio alle ore 17:45 in prima convocazione e alle ore 18:00 in seconda convocazione, presso la Sala del Consiglio Comunale nel Palazzo Municipale (Piazza Boccaccio, 13 – Certaldo).
All’ordine del giorno sono previste comunicazioni istituzionali e l’esame di importanti proposte di deliberazione, che riguardano sia la programmazione economica-finanziaria del Comune, sia temi legati al territorio, all’urbanistica e ai servizi condivisi.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Sindaco
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
Proposte di Deliberazione:
3. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025–2027 – Nota integrativa n. 4 – Approvazione
Proposta relativa alla pianificazione strategica e operativa dell’Ente per il triennio 2025–2027, che guida la stesura del bilancio e l’attività amministrativa.
4. Bilancio di previsione 2025–2027 – Variazioni
Modifiche e aggiornamenti alle previsioni finanziarie del Comune per il prossimo triennio, in coerenza con le esigenze gestionali e gli obiettivi programmati.
5. Acquisto area a parcheggio adiacente la stazione ferroviaria di Certaldo
Approvazione dell’acquisto di un’area di proprietà di F.S. Sistemi Urbani (foglio 54 particella 656), funzionale al potenziamento della viabilità e dei servizi per la mobilità.
6. Piani per l’edilizia economica e popolare – Modifiche e aggiornamenti
Deliberazione relativa alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà, alla sostituzione delle convenzioni, all’eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e alla definizione dei criteri di pagamento secondo quanto previsto dalla Legge 448/1998, art. 31.
7. Convenzione per la gestione associata del nuovo ufficio del Giudice di Pace di Empoli
Approvazione della convenzione per l’organizzazione e la gestione condivisa dell’ufficio giudiziario, in ottica di efficienza e sinergia tra enti del territorio.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
