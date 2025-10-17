A Certaldo convocato un Consiglio Comunale straordinario

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comune di Certaldo informa che è stato convocato un Consiglio Comunale straordinario per il giorno mercoledì 22 ottobre 2025, con inizio alle ore 17:45 in prima convocazione e alle ore 18:00 in seconda convocazione, presso la Sala del Consiglio Comunale nel Palazzo Municipale (Piazza Boccaccio, 13 – Certaldo).

All’ordine del giorno sono previste comunicazioni istituzionali e l’esame di importanti proposte di deliberazione, che riguardano sia la programmazione economica-finanziaria del Comune, sia temi legati al territorio, all’urbanistica e ai servizi condivisi.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

Proposte di Deliberazione:

3. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025–2027 – Nota integrativa n. 4 – Approvazione
Proposta relativa alla pianificazione strategica e operativa dell’Ente per il triennio 2025–2027, che guida la stesura del bilancio e l’attività amministrativa.

4. Bilancio di previsione 2025–2027 – Variazioni
Modifiche e aggiornamenti alle previsioni finanziarie del Comune per il prossimo triennio, in coerenza con le esigenze gestionali e gli obiettivi programmati.

5. Acquisto area a parcheggio adiacente la stazione ferroviaria di Certaldo
Approvazione dell’acquisto di un’area di proprietà di F.S. Sistemi Urbani (foglio 54 particella 656), funzionale al potenziamento della viabilità e dei servizi per la mobilità.

6. Piani per l’edilizia economica e popolare – Modifiche e aggiornamenti
Deliberazione relativa alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà, alla sostituzione delle convenzioni, all’eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e alla definizione dei criteri di pagamento secondo quanto previsto dalla Legge 448/1998, art. 31.

7. Convenzione per la gestione associata del nuovo ufficio del Giudice di Pace di Empoli
Approvazione della convenzione per l’organizzazione e la gestione condivisa dell’ufficio giudiziario, in ottica di efficienza e sinergia tra enti del territorio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Certaldo
Attualità
17 Ottobre 2025

L'allarme della Cgil: "Futuro incerto per la piscina comunale"

La Cgil esprime “estrema preoccupazione” per il destino della piscina di Certaldo, il cui contratto di gestione con Aquatempra scadrà il 31 dicembre dopo la disdetta del Comune. A meno [...]

Certaldo
Attualità
15 Ottobre 2025

Che numeri per Boccaccesca 2025, Certaldo si conferma palcoscenico delle eccellenze enogastronomiche e artigianali

Per la sua 27esima edizione Boccaccesca raccoglie ed ottiene ottimi numeri; tantissimi i visitatori che durante i quattro giorni sono stati presenti a Certaldo ed hanno apprezzato l’iniziativa, che grazie [...]

Empoli
Attualità
12 Ottobre 2025

Regionali Toscana 2025, le affluenze definitive nell'Empolese Valdelsa e Cuoio

Domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, elettrici e elettori toscani sono chiamati al voto per eleggere il presidente della Regione e i Consiglieri regionali (Qui per seguire la diretta [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina