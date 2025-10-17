Adotta una poltrona, anche ChiantiBanca tra i sostenitori

C’è anche ChiantiBanca fra i sostenitori del progetto sul futuro Teatro il Ferruccio di Empoli a cui fa riferimento anche la campagna di membership “Adotta una poltrona”.

Il sindaco di Empoli si è speso in parole di encomio per l'importante decisione di ChiantiBanca di esporsi direttamente, il primo istituto di credito a farlo nel territorio, e sostenere la nuova casa della cultura in costruzione per Empoli. Una decisione che il sindaco ammira per la lungimiranza con cui si investe per un piano importante, quello della cultura, che porterà Empoli a rinnovare la sua preminenza come polo culturale di zona.

SITO WEB - È stato aperto un nuovo sito dedicato al Teatro il Ferruccio, all'indirizzo https://www.teatrodiempoli.it/ dove è possibile trovare i dettagli del progetto, la nuova campagna di membership “Adotta una Poltrona “e la rassegna stampa dedicata.

COME DONARE - Il Comune di Empoli ha aperto un conto esclusivamente dedicato alla raccolta fondi per la realizzazione del Teatro Civico, nella filiale di Empoli della Banca Intesa San Paolo. Codice IBAN: IT09L0306937839100000300013, inserendo come causale Art Bonus - Comune di Empoli - nuovo Teatro il Ferruccio - Codice Fiscale / P.Iva del donatore.

È possibile donare anche tramite PagoPA, accedi al portale IRIS ed effettua una donazione.

ARTBONUS - Ricordiamo che la campagna 'Adotta una Poltrona' è legata all'ArtBonus per cittadini e imprese, che garantisce un credito d'imposta pari al 65% di quanto donato. Fondamentale riportare la causale corretta al momento del pagamento. Per le imprese la Regione Toscana integra il credito di imposta IRPEF con una detrazione IRAP del 20%, arrivando a rendere detraibile fino all’85% dell’importo donato. Se sei un’impresa e vuoi conoscere il programma esclusivo di welfare culturale che abbiamo pensato per te, contattaci alla mail cultura@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa