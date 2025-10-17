Alla Sant'Anna il benvenuto a nuove dottorande e nuovi dottorandi

Non è un semplice momento di benvenuto. È anche il primo passo di un percorso di formazione e di ricerca dove ogni idea può diventare motore di cambiamento e innovazione. Con il Ph.D. Welcome Day, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa accoglie martedì 21 ottobre, dalle ore 9,30 in Aula Magna, le studentesse e gli studenti che iniziano i dieci programmi di dottorato promossi dalla Scuola. Al benvenuto sono attesi 115 tra giovani laureate e giovani laureati che hanno superato la fase di selezione, valorizzando il loro percorso formativo e la loro attitudine alla ricerca scientifica e all’interdisciplinarietà.

La cerimonia prevede gli interventi del Rettore Nicola Vitiello, del rappresentante dei coordinatori dei Ph.D Alessio Moneta, della rappresentante delle allieve e degli allievi Ph.D Elena Luzzara e delle coordinatrici e dei coordinatori dei singoli programmi di dottorato.

I Ph.D. della Scuola Sant’Anna: un ponte verso la ricerca internazionale

I programmi di dottorato della Scuola Superiore Sant'Anna si dimostrano attrattivi a livello internazionale, con la percentuale di allieve e di allievi stranieri che raggiunge il 30 per cento del totale, dato particolarmente alto per il sistema universitario italiano. I dottorati della Scuola Superiore Sant'Anna collegano la ricerca di base con quella applicata e dedicano forte attenzione alle richieste di innovazione in arrivo dal mondo industriale e dalle istituzioni pubbliche. Tutte le posizioni sono finanziate per intero: le studentesse e gli studenti ricevono una borsa di studio che si rinnova di anno in anno, a seguito di una valutazione positiva.

I 10 programmi di dottorato promossi dalla Scuola Superiore Sant’Anna sono: Biorobotica; Agrobiodiversity; Agrobioscienze; Health Science, Technology and Management; Economics; Law; Management Innovation, Sustainability and Healthcare; Human Rights, Global Politics and Sustainability: Legal and Philosophical Perspectives; Emerging Digital Technologies; Medicina Traslazionale.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa