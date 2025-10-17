Atteggiamenti aggressivi e violenze: arrestato uomo per maltrattamenti alla ex nel Livornese

Atteggiamenti aggressivi e violenze reiterate nel tempo nei confronti della ex compagna: è questo il quadro che ha portato all’arresto di un uomo sulla trentina, originario dell’Europa dell’Est e residente nella zona di Venturina Terme.

L’intervento dei Carabinieri è scaturito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Livorno, dopo una serie di indagini che hanno ricostruito episodi di maltrattamenti e atteggiamenti aggressivi da parte dell’indagato. L’ultimo episodio risalirebbe solo a pochi giorni fa, quando un violento litigio in un’area commerciale della zona ha richiesto l’immediato intervento di una pattuglia del pronto intervento dei Carabinieri di Piombino per riportare la calma.

La gravità delle condotte, segnalate all’autorità giudiziaria, ha reso necessario un provvedimento restrittivo per evitare ulteriori episodi di violenza e tutelare la vittima. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato al carcere delle Sughere di Livorno.