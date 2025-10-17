Castello di Sammezzano, al via i lavori dopo 30 anni di abbandono

Dopo tre decenni di incuria, sono partiti i lavori di messa in sicurezza del Castello di Sammezzano, straordinario esempio di architettura orientaleggiante situato a Reggello, in provincia di Firenze. L’intervento segna l’avvio di un ampio progetto di restauro e valorizzazione promosso dalla famiglia Moretti, che ha restituito speranza al futuro di uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi della Toscana.

“Sammezzano è un sogno fiabesco, prima di tutto valoriale – spiega Ginevra Moretti, amministratore delegato di Smz srl –. Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza della struttura e aprire il piano nobile come patrimonio museale, insieme al parco monumentale, restituendo questo tesoro alla collettività.”

Il progetto comprenderà anche una dimensione esperienziale legata all’ospitalità e agli eventi culturali, in armonia con la vocazione storica del castello come luogo di incontro e bellezza.

Maximillian Fane, impegnato nella parte forestale e botanica, sottolinea l’intenzione di creare “esperienze culturali di alto livello che convivano con la natura museale e la tutela del parco monumentale”.

Per Giorgio Moretti, che sostiene il progetto, “avviare i lavori dopo tanta attesa è motivo di orgoglio e responsabilità. Il nostro impegno sarà non solo finanziario ma anche operativo, per proteggere la bellezza del territorio e restituirla ai cittadini.”