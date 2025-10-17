Ciclismo, Franco Bitossi dona le sue maglie storiche al Museo Fanini

Il Museo Fanini di Lucca arricchisce la propria collezione con alcune delle maglie più significative di Franco Bitossi, uno dei ciclisti italiani più vincenti, con 171 successi tra il 1961 e il 1978. Tra i capi donati figurano la maglia a punti del Tour de France 1968, quella “ciclamino” del Giro d’Italia 1969, la maglia del Giro di Svizzera 1970 e quella della Tirreno-Adriatico 1967.

Il dono è avvenuto durante un incontro tra Bitossi, 85 anni, e Ivano Fanini, patron dei team Fanini - Amore e Vita. Fanini ha ricordato il suo legame con il campione: “Bitossi è stato il mio primo idolo e ha ispirato anche la creazione della mia squadra professionistica”.

Emozionato, Bitossi ha commentato: “Di Fanini ho solo bei ricordi. Oggi porto altre maglie al museo perché non c’è posto migliore dove possano stare”.

Le maglie saranno esposte in un’area dedicata all’interno del Museo Fanini, come ha sottolineato il direttore Stefano Bendinelli: “È un gesto che celebra un’amicizia autentica e valorizza la straordinaria carriera di Franco Bitossi”.

