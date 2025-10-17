Concerti di Sant’Andrea, Empoli pronta per la 50esima edizione

Prosegue a gonfie vele il viaggio nella musica per la rassegna dei Concerti di Sant’Andrea che dal 1974 si svolge nei pomeriggi domenicali di novembre presso la Collegiata di Empoli, con ingresso libero. Si tratta ormai di un appuntamento imperdibile, atteso da curiosi e appassionati di tutto il territorio ed è facile intuirne il motivo: la location impareggiabile e la possibilità di ascoltare nomi importanti del concertismo internazionale cimentarsi in pagine musicali di rara bellezza.

IL PROGRAMMA – Il primo concerto, domenica 9 novembre 2025, alle 16, avrà come protagonista il Guillou Consort, un ensemble vocale di recente costituzione ma che già ha dimostrato le sue qualità presso alcune importantissime realtà italiane e francesi, nato per ricordare la figura di Jean Guillou, uno dei massimi organisti e compositori francesi, scomparso nel 2019. Nel programma figurano due mottetti di Pierluigi da Palestrina, di cui ricorrono i 500 anni dalla nascita, e il Requiem di Maurice Duruflé, pagina di raffinata musica e di grande elevazione spirituale con l’incontro tra il canto gregoriano e le sonorità del ‘900. Domenica 16 novembre, protagonista del secondo concerto la giovane organista messinese Ilaria Centorrino con un programma che include una trascrizione particolarmente efficace del celebre Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns. Il 23 novembre sarà la volta dell’ensemble Il Rossignolo, uno dei gruppi di musica antica più premiati, sia in Italia sia all’estero, che si cimenterà in un programma particolarmente virtuoso composto da pagine firmate da grandi autori del Barocco europeo. Concluderà la rassegna, proprio il 30 novembre nel giorno di Sant’Andrea, l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretta dalla giovane e valente bacchetta di Hyeju Jung che, insieme alla Corale Santa Cecilia, offrirà al pubblico la struggente esecuzione dell’oratorio per soli, coro e orchestra Le ultime sette parole di Cristo sulla croce di César Franck, uno dei compositori più interessanti e meritevoli di valorizzazione della seconda metà dell’800. Questo concerto è in coproduzione con l’Associazione Il Contrappunto.

«Lo scorso anno la nostra rassegna di musica sacra ha raggiunto il pregevole traguardo della cinquantesima edizione e desta ancora meraviglia e soddisfazione il fatto che un’iniziativa parrocchiale, nata per promuovere tra la cittadinanza la conoscenza dell’organo della Collegiata e della sconfinata letteratura che questo strumento bellissimo ci consente di affrontare, sia oggi una delle più seguite iniziative musicali del territorio. Anzi, a dirla tutta, io non conosco realtà così longeve nel panorama nazionale», afferma Lorenzo Ancillotti, direttore artistico, che prosegue «Grazie all’accoglienza del Proposto, ai sostenitori pubblici e privati che continuano a credere nell’importanza di offrire gratuitamente a tutti tanta bellezza e grazie a un pubblico sempre più numeroso, curioso e appassionato, continuiamo la nostra opera di divulgazione, convinti che il linguaggio universale della musica sia uno dei più efficaci soprattutto nell’abbattimento di tutte quelle barriere e pregiudizi che stanno destando tanta preoccupazione nella nostra quotidianità. Il programma che presentiamo quest’anno è indubbiamente ambizioso e alterna pagine conosciutissime anche dal grande pubblico e autentiche perle di cultura musicale. Forse abbiamo alzato un po’ l’asticella, pensando che è giusto iniziare a divulgare anche autori meno famosi? Può darsi, ma con cinquantuno anni di storia sulle spalle, come potevamo esimerci da una nuova scommessa? Sono convintissimo che il pubblico rimarrà stupefatto».

La rassegna i Concerti di Sant’Andrea è prodotta dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli, dalll’A.P.S. “Mons. Giovanni Cavini” con il sostegno del Ministero della Cultura – Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Empoli, della Collegiata di Sant’Andrea e grazie al contributo istituzionale di Fondazione CR Firenze.

Si ricorda che tutti i Concerti inizieranno alle 16 con ingresso gratuito.

