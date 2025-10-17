Eirene è tra le migliori opere al mondo realizzate a ottobre 2025

Eirene miete successi. L'opera a cura dello street artist Neve, inaugurata sulla facciata del Virgilio poche settimane fa, è entrata a far parte della mappa online Street Art Cities (streetartcities.com) avviata nel 2016 per aiutare la 'caccia' alle opere d'arte sui muri. In più, l'opera è stata scelta tra le migliori opere di ottobre 2025 a livello mondiale, come informa il Comune di Empoli.

Street Art Cities è una piattaforma che a livello mondiale aggiorna con tanto di georeferenziazione tutte le superfici su cui gli street artist danno il meglio di sé. Sul portale Empoli peraltro ha già la prima opera di Neve, lungo via della Repubblica a Santa Maria, raffigurante Mercurio nel secondo cielo del Paradiso della Divina Commedia. E in questi giorni è apparsa anche la nuova opera che si affaccia su piazza XIV Luglio.