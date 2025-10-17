Studenti protagonisti all’Erasmus Day del Liceo Virgilio di Empoli

Anche quest'anno l'IIS Virgilio di Empoli partecipa alla settimana internazionale #ErasmusDays in cui scuole di tutta Europa organizzano manifestazioni per celebrare i progetti e le opportunità offerte dal programma Erasmus+.

Per il 17 ottobre l'Istituto ha organizzato un evento che prevede in mattinata l'incontro con tutti gli studenti a cui è rivolta la proposta delle mobilità Erasmus+ per presentare le attività programmate per l'anno in corso e in serata una conferenza aperta a tutti al termine della quale si svolgerà un concerto di musica classica.

Al mattino i relatori saranno i ragazzi che hanno partecipato alle varie attività Erasmus negli anni precedenti e che faranno da testimonial raccontando i benefici, le emozioni e i valori acquisiti

attraverso la loro esperienza diretta.

Alle 18 si terrà una conferenza a cura della Commissione Erasmus+ in cui le docenti del team parleranno dello sviluppo del progetto negli undici anni di attività dell'Istituto fino all'Accreditamento conferito dall'Agenzia Nazionale che ha arricchito e stabilizzato l'offerta formativa della scuola, grazie al cospicuo finanziamento stanziato per realizzare le molteplici Mobilità progettate.

Si parlerà delle attività in programma per quest'anno scolastico e cioè delle mobilità di gruppo che interesseranno circa 200 ragazzi delle classi terze delle Liceo Linguistico e Classico e le quarte dell'Artistico, dell'enorme opportunità offerta a 10 alunni (3 del Classico , 6 del Linguistico e uno dell'Artistico) che trascorreranno 3 o 8 mesi in Irlanda, Francia Spagna o Germania, finanziati dal programma Erasmus+, dei corsi di formazione e del Job-shadowing che sono previsti per il personale e dell'accoglienza di studenti e docenti di scuole partner europee nella nostra scuola.

A conclusione il concerto sul tema. "La musica come linguaggio universale" a cura del quartetto Lilium.

Fonte: Ufficio stampa