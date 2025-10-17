Evade dai domiciliari a Pontedera, 29enne arrestato

Cronaca Pontedera
Foto di archivio

È stato sorpreso fuori casa nonostante fosse agli arresti domiciliari: per questo un 29enne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Pontedera nella serata di venerdì 11 ottobre.

L’uomo è stato notato intorno alle 17:45 mentre si trovava sulla pubblica via, a poca distanza dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione o giustificato motivo che ne consentisse l’allontanamento.

Dopo le verifiche di rito, il 29enne è stato arrestato per evasione. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, è stato poi rilasciato ai sensi dell’articolo 121 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale e riaccompagnato presso la propria abitazione, dove è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.

