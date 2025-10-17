Franco Arminio a Montespertoli per 'Leggere Fuori'

Giovedì 23 ottobre alle ore 21:15, presso il Museo del Territorio (Via Lucardese 74, Centro per la Cultura del Territorio “I Lecci”), si terrà un incontro speciale con Franco Arminio, paesologo e scrittore tra le voci più autentiche e significative della poesia italiana contemporanea.

L’appuntamento rientra nel progetto “Leggere Fuori”, promosso dalla rete ReaNet, e fa parte del ciclo di iniziative dedicate alla valorizzazione del Museo del Territorio di Montespertoli, inaugurato lo scorso 30 giugno.

Il Museo racconta le eccellenze, la storia e la bellezza del paesaggio di Montespertoli e del suo territorio. Non a caso, al suo interno è presente un video che si apre proprio con una poesia di Franco Arminio, tratta da Canti della gratitudine:

La Terra proteggiamola noi,

mettiamola tutta

nei nostri abbracci, nel nostro camminare.

La Terra è quella cosa in cui moriamo,

ma solo alla fine e una volta sola.

Ora è quella cosa immensa

con stelle e mare grosso e universo

da ogni lato e la luna di questa sera

e i fuochi d’artificio di un orgasmo.

Spetta all’amore il governo della Terra,

a nessun altro.

— Franco Arminio, “Canti della gratitudine”

La presenza di Arminio a Montespertoli rappresenta un momento di riflessione collettiva sull’importanza di custodire, raccontare e vivere i luoghi, in linea con lo spirito del Museo e del progetto “Leggere Fuori”, che porta la lettura e la cultura nei territori e negli spazi della comunità.

“Siamo felici di ospitare Franco Arminio, una voce che sa parlare al cuore dei territori e delle persone,” dichiara l’assessore alla cultura Alessandra De Toffoli. “Il Museo del Territorio nasce proprio con questa visione: essere un luogo vivo, capace di raccontare la nostra identità e di ispirare nuovi sguardi sulla relazione tra uomo e paesaggio. L’incontro con Arminio è un modo per intrecciare poesia, cultura e appartenenza, e per continuare a costruire comunità attorno al valore della bellezza.”

Prima dell’incontro, sarà possibile cenare presso l’Enoteca “I Lecci”, adiacente al Museo, alle ore 19:30, su prenotazione.

Museo del Territorio di Montespertoli

Via Lucardese 74 – Centro per la Cultura del Territorio “I Lecci”

Info Museo: visitmontespertoli.it/museo-del-territorio-di-montespertoli

Info e prenotazioni Enoteca “I Lecci”: 327 8219056

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa