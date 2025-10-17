Giovane si ferisce con una sparachiodi, soccorsi a Fucecchio

Soccorsi nel primo pomeriggio di oggi nel centro storico di Fucecchio per un infortunio sul lavoro. Da quanto si apprende un giovane di 25 anni si è ferito a una mano con la sparachiodi. Sul posto, poco dopo le 14.30, sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 con un'automedica e un'ambulanza. Nell'incidente, un chiodo sarebbe accidentalmente finito sul dito di una mano. Il giovane infortunato è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

