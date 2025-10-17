Guerra delle grucce, condannato ex soldato esercito cinese

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Il tribunale di Prato ha condannato a 7 anni e 6 mesi l’ex soldato cinese Nengyin Fang, 36 anni, sesto componente del commando che il 6 luglio 2024 tentò di uccidere l’imprenditore Chang Meng Zhang in un locale frequentato da cinesi.

Fang faceva parte di un gruppo misto proveniente dalle regioni del Fujian e Zhejiang, inviato appositamente dalla Cina per tutelare con la violenza gli interessi di un monopolio nella produzione di grucce per abiti, settore altamente redditizio della filiera tessile. Gli altri cinque aggressori erano stati già condannati ad aprile 2025.

Zhang, che in passato era stato condannato per omicidio, sopravvisse all’aggressione nonostante le gravi ferite riportate da vetri, colpi e numerose coltellate. La sua collaborazione con la giustizia italiana ha permesso di identificare il ruolo di Fang nell’assalto.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
16 Ottobre 2025

Richiedente asilo accoltellato da un connazionale a Prato, indagini in corso

Un cittadino cinese di 32 anni, richiedente asilo in Italia, è stato accoltellato questa mattina da un connazionale di 33 anni in un appartamento di via Righi, nel quartiere delle [...]

Prato
Cronaca
15 Ottobre 2025

Maxi sequestro tra Prato e Pistoia: arrestato spacciatore di 46 anni con 20 chili di stupefacenti

Bloccato con venti chili di droga pronta per lo spaccio, un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Prato a Chiazzano, in provincia di Pistoia, e [...]

Prato
Cronaca
15 Ottobre 2025

Montemurlo in lutto, scomparso l’ex consigliere comunale Marco Saccenti

È scomparso Marco Saccenti, 74 anni, colpito da un malore improvviso lunedì scorso. Marco Saccenti era stato consigliere comunale nelle fila della Dc dal 1990 al 1995 con il sindaco [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina