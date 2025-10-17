Guerra delle grucce, condannato ex soldato esercito cinese

Il tribunale di Prato ha condannato a 7 anni e 6 mesi l’ex soldato cinese Nengyin Fang, 36 anni, sesto componente del commando che il 6 luglio 2024 tentò di uccidere l’imprenditore Chang Meng Zhang in un locale frequentato da cinesi.

Fang faceva parte di un gruppo misto proveniente dalle regioni del Fujian e Zhejiang, inviato appositamente dalla Cina per tutelare con la violenza gli interessi di un monopolio nella produzione di grucce per abiti, settore altamente redditizio della filiera tessile. Gli altri cinque aggressori erano stati già condannati ad aprile 2025.

Zhang, che in passato era stato condannato per omicidio, sopravvisse all’aggressione nonostante le gravi ferite riportate da vetri, colpi e numerose coltellate. La sua collaborazione con la giustizia italiana ha permesso di identificare il ruolo di Fang nell’assalto.

