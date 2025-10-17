Igiene Ambientale, alta adesione in Toscana a sciopero per rinnovo del Contratto. Plures: "Disponibilità al dialogo"

In occasione dello sciopero nazionale indetto da FP CGIL, Fit CISL, UILTrasporti e FIADEL per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Igiene Ambientale, si è svolto oggi un presidio davanti alla sede dell’Azienda Alia/Plures a Firenze. Analoghi presìdi si sono svolti in altre città toscane.

Lo sciopero ha registrato una massiccia adesione a livello regionale, con una partecipazione stimata attorno al 90% dei lavoratori, a conferma del forte disagio e della determinazione dei lavoratori nel rivendicare condizioni contrattuali adeguate.

A seguito della mobilitazione, la Direzione della Società ha incontrato una delegazione sindacale, recependone le istanze. L’incontro si è concluso con la sottoscrizione di un verbale in cui le parti auspicano una rapida ripresa delle trattative nazionali per il rinnovo del CCNL, con l’obiettivo condiviso di raggiungere un’intesa soddisfacente per tutti.

Le organizzazioni sindacali sottolineano l’urgenza di un rinnovo contrattuale che riconosca pienamente il valore del lavoro svolto ogni giorno dalle lavoratrici e dai lavoratori del comparto.

"In occasione della manifestazione organizzata questa mattina - si legge in una nota di Plures Alia - l’amministratore delegato di Plures, Alberto Irace, ha incontrato una delegazione di lavoratrici e lavoratori accompagnata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Durante il confronto, l’azienda ha preso atto delle istanze presentate dalle rappresentanze sindacali, ribadendo la propria disponibilità al dialogo e confermando l’impegno a sostenere, nelle sedi opportune, la ripresa delle trattative nazionali del contratto collettivo di categoria. Al termine dell’incontro è stato sottoscritto un verbale congiunto, in cui le parti hanno condiviso l’auspicio che il negoziato nazionale possa concludersi in tempi rapidi e nel modo più equilibrato e soddisfacente possibile per tutti i soggetti coinvolti".

